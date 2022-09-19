〈房產〉過去10年全台每年增200棟21樓以上建築 地震來很有感

近日地震頻傳，住在高樓層的民眾對於地震搖晃特別有感。根據內政部統計月報資料顯示，過去 10 年國內平均每年新增約 200 棟的 21 層以上高樓層建築，顯示在建築法規允許的狀況下，開發商還是追求興建高樓層景觀產品。

以 2021 年全年核發 21 層以上建築的使照數量來看，數量最多的是高雄市 45 棟，其次是新北市的 43 棟，台中市的 26 棟，桃園市的 24 棟，台南市的 21 棟等，由此來看，新北市、台中市與高雄市 21 層以上的建築越來越為常見。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，在 921 大地震後，台灣建築耐震規範都有進一步提升，不過當年在 921 地震過後，受地震重創的區域，大樓產品一度在市場上接受度欠佳，加上房市也面臨不景氣，因此統計可發現 921 地震後，21 層以上的建築物完工數量較地震前減少超過 5 成，直到 2012 年後，21 層以上的建築又開始大量出現。

內政部統計顯示，過去 10 年，國內 21 層以上的建築物，平均每年約核發 200 棟的使用執照，由於高樓層建築有較佳的景觀視野，加上容易形成地標建築等條件，也是區域的房價指標，開發商還是願意斥資興建這類型的產品。

曾敬德表示，近年開發商為了吸引消費者的目光，同時為了降低地震對於結構的損害與提高居住舒適性，也導入部分的耐震、制震等措施，尤其在地震過後，消費者對這類產品的詢問度也會增加。