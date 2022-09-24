美加企業承諾向韓投資近12億美元 深化晶片、電池等領域合作關係

南韓產業通商資源部周五 (23 日) 表示，南韓總統尹錫悅訪美期間，美加企業已承諾向南韓製造業投資 11.5 億美元 (約 1.62 兆韓元)，深化雙方在半導體、電動車電池以及再生能源等領域的合作。

據了解，投資相關建議是在當地時間周四 (22 日) 於曼哈頓舉行的「投資人圓桌論壇」上所提出，除了尹錫悅之外，南韓產業部長李昌洋也有出席。會議上多數投資人來自半導體、電動車、充電電池和再生能源等領域。

半導體方面，應用材料 (AMAT-US) 已表達在南韓設立半導體設備研發中心的意願，化工巨頭杜邦 (DD-US) 和半導體材料商英特格 (ENTG-US) 則呈交擴大半導體材料研發中心的提案。

電動車的部分，汽車零件商博格華納 (BWA-US) 決定擴建研發中心，為電動車開發馬達，固態電池公司 SES(Solid Energy System)(SES-US) 則打算設立下一代電動車電池研發中心。

其他投資提議包含加拿大可再生能源開發商 Northland Power 提交的風力發電廠建設計畫，以及私募股權基金 EMP Belstar 提出有關環境友善物流中心的拓展規畫。

尹錫悅本周首先前往英國參加女王伊麗莎白二世的喪禮，接著赴紐約出席聯合國大會，周四 (22 日) 抵達加拿大後，昨 (23 日) 和加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 會面，雙方同意深化電動車電池關鍵礦物的合作關係。