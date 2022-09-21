小摩：到2025年蘋果將把四分之一的iPhone生產轉移至印度

摩根大通分析師周三（21 日）表示，隨地緣政治緊張加劇與中國實施嚴格新冠疫情封控之際，蘋果將把部份生產從中國轉移出去，到 2025 年蘋果可能會在印度生產四分之一的 iPhone。

摩根大通預估，蘋果將從今年底開始把約 5% 的 iPhone 14 生產轉移到印度。該國是僅次於中國的全球第二大智慧手機市場。

此外，摩根大通也預估，到 2025 年，包括 Mac、iPad、Apple Watch 和 AirPods 在內的約 25% 的蘋果產品將在中國以外地區生產，目前這一比例為 5%。

摩根大通以 Gokul Hariharan 為首的分析師表示：「鴻海 (2317-TW) 和和碩 (4938-TW) 等台灣供應商在工廠遷往印度的過程中發揮關鍵作用。從中長期來看，我們還預估蘋果將符合印度本土製造商的標準。」該名分析師在評估準確性方面獲得 4 分（滿分 5 分）。

本月稍早時媒體報導稱，印度的塔塔集團（Tata Group）正與緯創 (3231-TW) 就在當地建立一家合資企業組裝 iPhone 進行談判，原因是蘋果計劃縮短與中國生產的差距。

蘋果自 2017 年透過緯創開始在印度組裝 iPhone 以來，一直在印度押下重金，以配合印度政府推動本土製造的努力。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤前股價下跌 0.24%，每股暫報 156.53 美元。