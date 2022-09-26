〈台股盤前要聞〉金寶啖蘋單產能滿、高層逆風加碼自家股 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，金寶打入蘋果智慧穿戴裝置供應鏈，今年放量生產 Apple Watch，在新品挹注下，泰國 13 座廠年底前產能全滿；全球高通膨壓力升溫，今年 6 月以來，大盤一路震盪下殺，但許多企業董總或高階主管看好自家公司營運，趁股價相對低檔，加碼買進持股力挺。以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

金寶 Apple Watch 量產助攻 泰國 13 座廠年底前產能全滿

金寶 (2312-TW) 營運報捷，打入蘋果 (AAPL-US) 智慧穿戴裝置供應鏈，今年放量生產 Apple Watch 產品，隨著蘋果近期推出新一代產品，金寶出貨持續加溫，泰國廠 13 個工廠年底前都將全線滿載，明年還將啟動第三座工廠園區生產，看好今、明年在新客戶、產品挹注下，營運將維持強勁雙位數成長。閱讀全文...

總經理陳威昌 2020 年 5 月臨危受命接掌總經理，已經過兩年多，他首度透露，對自己設定每年營運都要維持雙位數成長的目標，有信心今年營運將是自己接任以來高峰，業務出身的他，甚至將辦公室白板寫滿階段性目標。閱讀全文...

不畏通膨 盤點近 3 個月高層逆風加碼自家股

隨著全球高通膨壓力升溫，今年 6 月以來，大盤一路震盪下殺，據公開資訊觀測站資料顯示，許多企業董總或高階主管看好自家公司營運體質佳，將挺過逆風再度高飛，因此趁股價相對低檔時，加碼買進持股力挺，不過，也有廠商股價自高點崩跌，高階主管相繼逢高調節、出脫持股。閱讀全文...

碳化矽 8 吋成本效益表現不佳 3 年內難普及

化合物半導體市場大幅成長，SiC 更被視為電動車、綠能等領域的關鍵要角，IDM 大廠等業者積極卡位並擴大產能，競相從主流 6 吋進入 8 吋市場，不過，國內指標廠漢磊認為，現階段 8 吋仍不符合成本效益，至少 3 年內很難取代 6 吋，6 吋仍具備一定競爭力。閱讀全文...

蘋果傳推新 iPad Pro 鴻海成都廠祭崗位津貼擴大招工

蘋果傳出將在 10 月發表新 iPad Pro，加上 Apple Watch 上市開賣，鴻海 (2317-TW) 成都廠 B 事業群 (iDSBG) 也再次祭出崗位津貼政策擴大招工，衝刺新品出貨。閱讀全文...

通膨時代避險利器失靈 黃金兩大利空年底下探 1600 美元

黃金向來是通膨時代的避險性重要資產，但美國鷹派的升息，使得美元和實際利率不斷增強，兩大利空的疊加之下，反而打壓了金價，黃金本周下挫至 2020 年 4 月來低點，下檔將看向 1600 美元大關。閱讀全文...

健鼎 Q3 營收估將達 168 億元改寫次高 年增近 4%

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 第三季加強對高層數網通及伺服器板出貨，預估單月營收將在 55 億元之上，優於 2021 年同月，有利本季營收超越第二季 165.71 億元，改寫單季次高；值得注意的是，第三季因銅價下跌及人民幣匯率的走貶，也有助獲利。閱讀全文...