〈金寶展望〉Apple Watch量產助攻 泰國13座廠年底前產能全滿

金寶 (2312-TW) 營運報捷，打入蘋果 (AAPL-US) 智慧穿戴裝置供應鏈，今年放量生產 Apple Watch 產品，隨著蘋果近期推出新一代產品，金寶出貨持續加溫，泰國廠 13 個工廠年底前都將全線滿載，明年還將啟動第三座工廠園區生產，金寶看好，今、明年在新客戶、產品挹注下，營運將維持強勁雙位數成長。

總經理陳威昌指出，泰國碧武里工廠園區是主要生產重鎮，過去閒置的 3 座廠房都已全數進入量產，而馬哈差工廠園區除既有 4 座廠房外，今年更新增 1 個廠房，金寶為因應需求，啟動第三座工廠園區生產進度，首座工廠將在明年第三季開出，新蓋工廠單位規模都將大於碧武里與馬哈差兩個園區。

陳威昌也透露，金寶今年在業務推廣上有不錯成效，除了迎來兩個新客戶，包含儲存設備與消費性電子產品放量出貨外，明年還將加入網通相關應用新客戶，今年底將小量試產、明年貢獻營運。

金寶不評論特定客戶，不過根據蘋果遞交的設備認證資料顯示，今年 Apple Watch 系列產品製造名單，除鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW)、立訊 (002475-SZ) 外，部分型號新增 Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Co., Ltd. (Phetchaburi Factory)，該廠就是泰金寶集團旗下泰國碧武里廠區。

陳威昌說，金寶今年新客戶、產品量產與出貨順利，帶動上半年營運優於預期，包含計算機、網通儲存設備、印表機與消費性家電產品等表現持續穩健，未受太多通膨干擾，預期可彌補 PC 產品的營收缺口。

陳威昌認為，9 月、第四季營運成長動能仍將持續，下半年營運優於上半年、今年營運將一季比一季好，獲利也可隨營收規模放大成長。

另一方面，外界關注低軌衛星應用，陳威昌以「長期投資」回應，認為是有潛力但須長期投資的產品，會持續跟隨客戶布局。

金寶 8 月營收達 164.85 億元，月增 7.2%、年增 35.5%，累計今年前 8 月營收達 1137.14 億元、年增 26.4%，已展現強勁成長力道，單月、累計營收均創下歷年新高紀錄。