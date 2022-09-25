〈金寶展望〉陳威昌接總座設定每年營收雙位數成長目標 今年將是接任來最高

金寶 (2312-TW) 總經理陳威昌 2020 年 5 月臨危受命接掌總經理，經過兩年多時間，他首度透露，對自己設定每年營運都要維持雙位數成長的目標，有信心今年金寶營運將是自己接任以來的高峰，業務出身的他，甚至將辦公室白板寫滿階段性目標。

談及接任金寶總經理兩年多，陳威昌認為，新金寶、仁寶集團都是由董事長許勝雄所帶領的團隊，認同許董事長所言是一個家庭、一個團隊，過去他也曾擔任仁寶 (2324-TW) 物聯網事業本部資深副總經理，再轉任金寶後，希望集中集團力量，一致對外開發客戶、合力作戰。

陳威昌說，希望將所有東西儘量透明化，讓團隊間不需要互相猜忌，大到像集團互相溝通好再去攻客戶，相信成功機會就會很高，據悉，金寶在泰國生產的美系客戶穿戴式產品，就是集團合作成功的例子之一。

陳威昌指出，金寶擁有豐富產品線，因此不論是疫情期間或是當前某些市場產品弱化，金寶營運受影響的程度較小，雖然不可能所有產品都強勢，但金寶多元的產品優勢可望撐住營運。

此外，陳威昌在過去兩年也執行開源節流政策，他說，團隊間建立的認同感確實讓金寶近期拿下不少客戶訂單，成為公司未來成長的氣勢，節流方面，則陸續整理旗下品牌公司，將廠房儀器設備做更適當的安排，雖然短期看不出對錯，但有助降低營運負擔。

採訪當天陳威昌也顯露業務特質，縱使採訪時間因故更動，他也提前抵達會議室做足準備，在採訪會後他更透露，今年其實已陸續飛往墨西哥、泰國、菲律賓等地，拜訪客戶、陪同客戶訪廠等，接下來幾個月也還有幾趟出差行程，希望為公司爭取更多訂單。