健鼎Q3營收估將達168億元改寫次高 年增近4%

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 第三季加強對高層數網通及伺服器板出貨，預估單月營收將在 55 億元之上，優於 2021 年同月，有利本季營收超越第二季 165.71 億元，改寫單季次高；值得注意的是，第三季因銅價下跌及人民幣匯率的走貶，也有助獲利。

健鼎 8 月營收較 7 月下滑，主要是部分客戶位在四川工廠受限電影響出貨所造成，前 8 月營收 452.59 億元，年增 10.94%。統計資料顯示，健鼎第三季前兩個月營收累計已達 113.28 億元，如 9 月營收一般以維持在 55-56 億元，單季營收將達到 168 億元，超越上季的 165.71 億元，並改寫歷史單季次高。

健鼎在中國大陸湖北仙桃設立的第三廠區已順利投入量產，新廠設計新增產能每月 90 萬呎，所有產能合計突破每月 1000 萬呎，公司規劃 2022 年資本支出 50-60 億元。

健鼎上半年營收 339.31 億元，其中網通、伺服器板及水庫板合計營收占 130.47 億元，占營收比重 38.44%，在目前車用板市場需求狀況仍不明朗同時，健鼎第四季將大力加強伺服器板出貨，迎接明年新平台 Eagle Stream、Genoa 伺服器板的需求。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。

健鼎估計 2022 年全年營收成長 10%、680-700 億元展望不變。