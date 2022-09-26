永冠-KY客戶拉貨強勁 Q4單季可望轉盈終止連四虧

鑄件大廠永冠 - KY(1589-TW) 中國風電客戶上半年需求受疫情影響，下半年展開報復性拉貨，以達成原訂的全年目標，推升永冠風電業務動能強彈，第三季本業可望損平，第四季則有機會整季轉盈。

永冠今年出貨目標為 19.5-20 萬噸，上半年中國風電客戶受疫情影響，干擾生產排程，導致拉貨不如預期；不過，客戶為補足上半年需求，第三季起拉貨轉強，訂單已看到年底，永冠營運也升溫。

永冠表示，8 月單月已損平，但受美金聯貸利息影響，在強勢美元襲擊下，第三季業外可能出現匯損，導致營運仍持續虧損。

展望第四季，永冠表示，由於歐洲能源成本增加，加上中國至歐洲海運費下跌幅度劇烈，歐洲客戶採用中國產品意願提升，永冠也受惠轉單，第四季在歐洲客戶訂單增加、中國風電動能續強，營運有機會轉盈。

新廠進度方面，永冠 - KY 台中港廠預計第四季投產，明年第一季將貢獻營收，年產能 2.5 萬噸，預計 2024 年達到 5 萬噸；泰國新廠則已在 8 月底動土，預計 2024 年完工並開始投產，2025 年目標年產能達 2 萬噸。

永冠前 8 月累計營收 57.79 億元，年減 1.79%。第二季毛利率優於第一季，單季虧損也持續收斂至 0.9 億元，每股虧損 0.81 元，優於第一季的 1.75 元，上半年每股虧 2.56 元。