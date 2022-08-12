加州政府上調離岸風電目標 永冠-KY、上緯受惠

美國加州能源委員會 (CEC) 近日設下 2045 年離岸風電裝置量達 25GW 的目標，較原先設定的 15GW 大幅上調，而拜登政府則規畫 2030 年建置 30GW 離岸風電；隨著州政府加大推進風電發展力道，台廠供應鏈包括永冠 - KY(1589-TW)、上緯投控 (3708-TW) 都可望同步受惠。

加州能源委員會設下 2030 年離岸風電裝置量達 2-5GW，2045 年 25GW 的目標，屆時將可供電約 2500 萬戶。

美國政府近來大力推動國內離岸風電發展，目標 2030 年建置 30GW 離岸風電，總統拜登 7 月發布行政命令，對國內離岸風電提供援助，在墨西哥灣推動新離岸風電計畫，預料可提供超過 300 萬戶用電。

隨著美國聯邦政府與地方政府同步擴大建設離岸風場，鑄件大廠永冠 - KY 手握全球第一大風機大廠丹麥 Vestas、第三大廠西門子歌美颯訂單，也正與第五大廠美國奇異 (GE) 洽談訂單中，可望成最大受惠者之一。

上緯投控也早已打入西門子歌美颯風機葉片樹脂供應鏈，並成為 Vestas 供應商，雙方在葉片樹脂、拉擠碳板、膠黏劑等多種產品領域展開合作，營運可望同步受惠。