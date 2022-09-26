【盤中熱點】指數失守國安基金防線，北極星藥業定居南極拖累櫃買指數跌勢加劇

一、台幣續貶，指數失守國安基金防線

本波台幣貶勢來得又急又快，今盤中貶至 31.901，創五年九個月以來新低，離 32 大關僅一步之遙。

在外資持續賣股匯出的背景下，自然不利於股市有較佳的表現，但也如日前所說，台幣貶值對於美元計價的公司，會是相較好的利多，因此貶值受惠可望在當下紛雜的行情中，獲得市場的目光。

匯率的續貶，國際盤的活絡，同樣也反映在本日台股的身上，即便護國神山 (2330-TW) 台積電呈現開低走高，但孤臣難以回天，指數目前仍下挫逾 300 點，以資金流向來看，盤面上幾乎兵敗如山倒，僅剩個別類股有所表現。多方指標則是 (2912-TW) 統一超、(2412-TW)中華電等防禦性的個股。

顯示市場風險趨避的意識相當的高，且聯準會的官員於本周將陸續發言，由於市場無法掌握官員會有如何的發言，同步導致市場觀望，如此一來短期盤勢的方向就會相較的不明朗。

二、北極星續定居南極拖累櫃買指數跌勢加劇，信心指標看它

在櫃買指數的部分，以成交比重圖來看，日前生技比重先飆升至 40% 後，隔日滑落至 37%，今天則是 24%，整體仍舊高於平均比重的 10.47%，顯示市場當下對於科技類股的不確定性，短期盤面最重要的焦點，當屬解盲成功的 (6550-TW) 北極星藥業 - KY，不料北極星一日行情隨後跌停兩日，令有資金避風港之稱的生技族群，同步颳起了颱風，而在中小型個股全面潰堤的情況下，令櫃買指數今日下挫 - 3.58%，明顯要多於加權指數的 - 2.24%。

這也表示當下的市場信心幾乎呈現潰堤的情況，而這點應與跌破國安基金防線有著密切的關係。

在市場不確定性高的情況下，除了防禦性族群較受青睞以外，成長性明確的族群也會是重點關注的方向，單就以和景氣高度相關的科技股為例，消費性電子的高庫存使得整個半導體供應鏈深陷泥淖，這也是科技類股普遍修正幅度大的主因，而整個消費性電子最後一道防線即為蘋果，原因是市場對於 iPhone 14 Pro 的熱度超乎預期，利多不斷，倘若連有利多的族群皆不受青睞，那意味短線下跌無關基本面而是信心問題，因此相關蘋果供應鏈包含 (2330-TW) 台積電、(2317-TW)鴻海、(3008-TW)大立光、(3105-TW)穩懋、(2439-TW)美律、(3081-TW)聯亞等個股的後市表現，或許就可以當作觀察市場信心是否有所回穩的指標。

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