美股重點新聞摘要2022年09月24日

布林肯會王毅 強調台海和平至關重要

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週五 (23 日) 在聯合國大會期間與中國國務委員兼外長王毅舉行雙邊會晤，這是兩人自 7 月在印尼 G20 (二十國集團) 外長會議以來的首次會面，布林肯向王毅強調，維護台灣的和平與穩定至關重要。閱讀全文...

晶片需求更加惡化 每家都在修正庫存 大摩：AMD 業務更令人擔心

AMD (AMD-US) 周五 (23 日) 收低逾 2% ，因摩根士丹利分析師認為，晶片產業艱難時期，AMD 的表現尤其令人擔憂。閱讀全文...

鮑爾說美國經濟將進入「新常態」 談話未提及利率與經濟展望

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周五（23 日）在「Fed 傾聽」（Fed Listens）座談會致詞時表示，在新冠疫情大流行的干擾後，美國經濟可能會進入一種「新常態」（New Normal），且將繼續應對一系列不同尋常的干擾。但鮑爾在致詞中未談到利率前景，也並未提及更多有關經濟展望的細節。閱讀全文...

英國面臨貨幣危機 花旗估英鎊兌美元可能貶至平價

英國周五（23 日）祭出價值 450 億英鎊的減稅措施後，英鎊兌美元匯率貶逾 3%，刷新 37 年來新低，市場分析師表示，英國面臨貨幣危機的風險，很有可能導致英鎊兌美元匯率在歷史上首次達到平價，英鎊的歷史最低點接近 1.05 美元。閱讀全文...