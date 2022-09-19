特斯拉上海廠升級竣工 稱中國銷售管道正常拓展

根據上海企業環境訊息平台周一（19 日）發布的聲明，特斯拉上海超級工廠的產能擴大計畫已竣工，並將在 9 月 19 日至 11 月 30 日期間測試生產線。特斯拉同日也回應中國部分城市展廳關閉傳聞，稱銷售管道正常拓展。

根據中國官媒《北京日報》去年 11 月報導，特斯拉計劃投資多達人民幣 12 億元（合 1.7 億美元）擴大上海廠的產能，而廠房升級計畫也將新增 4,000 名員工。當時報導該計畫原定於 4 月完工，不過最終延遲至 9 月才正式竣工。

此次的產線優化是特斯拉在現有工廠內進行擴建，主要通過提高生產節拍來擴大產能。據悉，特斯拉一直在提高產量，已達到上海廠每周生產約 2,200 輛 Model 3 和 Model Y 的目標。特斯拉並回應置評請求。

與此同時，特斯拉同日回應媒體報導稱其考慮關閉中國城市部分展廳的消息，特斯拉表示公司仍以正常速度擴大在中國的銷售管道。

上周有媒體報導稱，特斯拉考慮關閉北京等購物中心的一些展廳，主因是在新冠疫情措施期間，北京等城市客流量大幅下滑，並將把重點放在成本較低、也可能提供維修服務位於郊區的門市。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價下跌 1.2%，每股暫報 299.71 美元。