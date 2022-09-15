蘋果超越特斯拉 成頭號放空標的

數據分析公司 S3 Partners 週三 (14 日) 最新數據顯示，自 2020 年 4 月以來，特斯拉登上空軍狙擊榜首已有 864 天，但目前蘋果已超越特斯拉，成為頭號放空標的。

蘋果超越特斯拉，成為頭號放空標的。(圖片：S3 Partners)

S3 Partners 最新數據顯示，蘋果股票空頭部位為 184 億美元，為標準普爾 500 指數中做空最多的股票，而特斯拉的空頭部位約 174 億美元。微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Visa (V-US) 依序位居第三、第四和第五空頭標的。

賣空者今年透過做空蘋果股票賺取約 25 億美元。然而，做空特斯拉更有利可圖，按市值計算，賣空者增加 42.4 億美元。

近兩年來，做空特斯拉比蘋果更有利可圖 (圖片：S3 Partners)

S3 Partner 預測性分析常務董事 Ihor Dusaniwsky 指出，這種部位變化主要反映空頭減少放空特斯拉的部位，而非積極放空蘋果所導致。

鑑於蘋果和特斯拉合計佔標準普爾 500 指數總市值的 9.3% 左右，空軍主攻這兩檔股票，可歸因於投資人對大盤的悲觀情緒，而不是認為這兩家公司的基本面疲軟。

蘋果 (AAPL-US) 週三收紅 0.96% 至每股 155.31 美元。特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.59% 至每股 302.61 美元。