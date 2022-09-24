〈紐約匯市〉減稅法案嚇趴英鎊 DXY周線漲近3% 創逾2年最佳

隨著疲軟的採購經理人指數 (PMI) 加劇衰退擔憂，英鎊、歐元周五 (23 日) 雙雙貶至多年新低，尤以英鎊跌勢慘重，新政府的大規模減稅政策不被投資人買單，拖累英鎊周貶逾 5%。美元指數本周漲近 3%，創 2 年多來最佳單周表現。日元周線睽違 1 個月來首度收紅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 勁揚 1.5%，報 113.02，再登 20 年新高，且 DXY 本周漲近 3%，單周升幅是 2020 年 3 月以來最大。

Monex USA 交易主管 Juan Perez 說：「美元確實成為了市場上的避風港，這是因爲俄烏戰爭與後續衝擊沒有影響美國的目標。」

英國新任財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 宣布大規模減稅法案，盼振興國內經濟成長並打擊通膨，英國債務管理局計劃於本會計年度增發 720 億美元作為資助。

消息公布後，英鎊應聲下挫，單日重貶 3.6% 至 1.0847 美元，是 2 年多來最差表現，投資人紛紛拋售英國公債，帶動殖利率飆高。

Perez 認為，英國的預算提案未能反映英國經濟的需求和現實面，企業恐被要求支付更多，以便讓政府獲得更高的財政收入。他並表示，在嚴重的衰退壓力和市場快速反應之下，英國經濟成長可能有很多部分是由債務所驅動。

另外，稍早的英國 Markit PMI 數據指出，企業努力應對成本飆升和需求疲軟之際，英國 9 月經濟活動進一步下滑，經濟衰退憂慮升溫。

為了抑制通膨，英國央行日前宣布升息 2 碼，但未能支撐英鎊。受今日走勢拖累，英鎊本周重貶逾 5%，是 2 年來最大單周貶幅。

歐元同步走低，貶 1.5% 至 0.9690 美元，再創 2002 年 10 月以來最低，貶值部分原因和歐元區 9 月 PMI 再度放緩有關，這加劇了經濟衰退預期。

歐元本周大跌逾 3%，單周表現是 2020 年 3 月以來最差。

日元兌美元跌 0.7% 至 143.32 日元。日本當局昨日出手干預匯市，激勵日元強彈後，日元周線為一個多月以來首度收紅，周漲 0.3%。

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