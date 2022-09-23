新內閣宣布減稅方案 英鎊兌美元大貶逾2% 跌破1.11水平

在英國新內閣宣布一項激進的經濟計畫以提振經濟成長後，陷入困境的英鎊兌美元周五 (23 日) 大跌逾 2%。

在英國下議院披露這項經濟方案幾個小時後，英鎊在美東時間早上 6:20 跌至 1.1029 美元。

歐元兌美元周五上午也下跌 0.8% 至 0.976 美元。之前發布的數據顯示歐元區 9 月採購經理人指數 (PMI) 跌至 48.2。標準普爾全球表示，這意味著歐元區可能已步入衰退。

英鎊兌美元今年一直在急劇下跌，本月觸及自 1985 年以來最低。政府宣稱周五的措施預示著英國將進入一個專注於成長的新時代，方案內容包括減稅和對企業的投資激勵。

英國央行周四 (22 日) 表示，英國經濟可能已經陷入衰退；它將利率提高 50 個基點。

在預期政府債務上升的情況下，投資人放棄英國債券。Institute for Fiscal Studies 所長強生 (Paul Johnson) 表示，市場似乎被「財務贈品」的規模「嚇壞了」，並表示這是半個世紀以來的最高減稅水準。

2 年期英國政府債券殖利率觸及 2007 年 10 月以來最高，10 年期國債殖利率觸及 2010 年以來最高。殖利率與價格成反比。

英國股市也下跌，富時 100 指數觸及 3 月以來的最低水準。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 資深外匯策略師佛利 (Jane Foley) 表示，市場似乎對政府 2.5% 的成長目標感到懷疑，即使這些措施「毫不掩飾地意在提振需求」。

她在報告中指出，「顯而易見的暗示是，英國央行利率可能會更高更久。雖然教科書建議較高的短期利率應該足以支撐貨幣，但英鎊自春季以來一直在證明情況並非總是如此。」

她說，隨著英國的債務與 GDP 比率達到創紀錄的水平，如果外國投資人不願為赤字提供資金，英鎊很容易貶值，「市場顯然非常懷疑本屆新政府管理債務的能力。」