福特汽車美國田納西州電動車園區Blue Oval City正式動土

福特汽車 (F-US) 的 Blue Oval City 周五 (23 日) 正式動土，這是一座價值 56 億美元的工業園區，涵蓋電動車組裝、電池生產和供應商。

不到一年前，福特宣布這項稱為史上最大的製造業投資。該公司和合作夥伴 SK Innovation 斥資 114 億美元並創造 11000 個新工作崗位，在田納西州和肯塔基州的園區製造電動車和組裝電池組。

Blue Oval City 包括一座汽車組裝廠、一座由福特和 SK 聯合運作的電池廠，以及供應商設施和電池回收業務。這座大約 6 平方英里的園區正在西田納西州農村地帶一個名為 Stanton 的小鎮郊區建造。

園區正式投入運作後，預計將雇用近 6000 名員工。將支持下一代電動 F 系列皮卡車的生產，福特並未提供更多細節。生產將於 2025 年展開。

福特周五表示，廠房鋼架已在現場樹起。自從今年初開始整地以來，工作人員已經移走超過 460 萬立方碼的土壤；鋪設石材近 37 萬噸；並打下 4600 多個地基。

福特的目標是到明年年底實現電動車年產量 60 萬輛，到 2026 年底達到 200 萬輛。Blue Oval City 的興建將在福特擴大電動車產量方面發揮關鍵作用。