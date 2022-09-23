〈美股盤後〉聯準會「鷹霾」籠罩 四大指數盡墨

聯準會 (Fed) 強勢升息，鷹派程度超乎預期，經濟衰退疑慮加深，市場陰霾籠罩，美元仍接近歷史高位，10 年期美債殖利率徘徊 3.7% 附近，美股主指週四 (22 日) 開低，盤中陷入低谷，非必需消費和科技股類股哀鴻遍野，道瓊與標普指數尾盤一度急拉至單日高點，但最後 10 分鐘內急速跳水，四大指數全數收黑。

道瓊收跌逾 100 點，險守 30,000 點大關，標普收黑 0.84%，那指下滑逾 1%，費半重挫近 3%。

數據方面，美國上週經調整後初領失業金人數報 21.3 萬人，低於市場預期的 21.8 萬人，凸顯美國就業市場對勞力需求依然健康。

政經方面，「超級央行週」週四掀起升息狂風，繼聯準會升息 3 碼後，瑞士央行也調升基準利率 3 碼，時隔 7 年再次脫離負利率政策。

挪威、英國和印尼央行宣布升息 2 碼，南非緊隨聯準會腳步升 3 碼，越南升息 4 碼，台灣央行升息半碼，巴西央行按兵不動，惟土耳其逆勢降 4 碼，繼 8 月份後連續兩次降息。

聯準會主席鮑爾在週三承認經濟衰退是可能的，確保軟著陸將非常具有挑戰性，相反地，美國財政部長葉倫週四表達對聯準會的信心。她表示：「相信有一條途徑可以成功降低通膨，同時保持強勁的勞動力市場，而且我非常希望聯準會能成功做到。」

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.13 億例，死亡數突破 653 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

日本首相岸田文雄宣布 10 月 11 日再放寬邊境管制政策，包括開放海外旅客自由行、廢除單日上限 5 萬入境人數。台灣行政院長蘇貞昌表示：「0+7 自主防疫」預計 10 月 13 日上路，同時也將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。

週四 (22 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收黑，非必需消費、金融和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.64%；Meta (META-US) ) 漲 0.49%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.87%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.04%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.85%。

道瓊成分股逾半收黑。美國運通 (AXP-US) 下跌 3.82%；波音 (BA-US) 下跌 3.2%；高盛 (GS-US) 下跌 2.43%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.23%；Merck (MRK-US) 上漲 3.53%。

費半成分股全軍覆沒。英特爾 (INTC-US) 下跌 1.40%；美光 (MU-US) 下跌 0.88%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 5.28%；AMD (AMD-US) 下跌 6.69%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.35%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.75%；德儀 (TXN-US) 跌 0.42%。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.96%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.91%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.65%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.64% 至每股 152.74 美元。富士康深圳和鄭州廠區剛進入 iPhone 14 系列生產旺季，但由於 iPhone 14 兩款標準型手機的預購狀況不如預期，據不完全統計，鄭州富士康已拆或者將拆生產線的車間至少在 5 個以上，工人罕見旺季不加班。

特斯拉 (TSLA-US) 大跌 4.06% 至每股 288.59 美元。外媒報導，特斯拉將在美國召回近 110 萬輛車，原因是其車窗自動反轉系統在偵測到障礙物時無法做出正確反應，增添受傷風險。

波音 (BA-US) 收黑 3.20% 至每股 138.71 美元，盤後其股價微幅走升。美國證券交易委員會 (SEC) 盤後宣布，波音同意支付 2 億美元與 SEC 達成和解，解決關於波音及其前執行長 Dennis A. Muilenburg 未能正確披露其 737 Max 安全問題的指控。

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 收紅 0.84% 至每股 154.54 美元。有「經濟風向球」之稱的聯邦快遞週四盤中發生技術性錯誤，意外提前公布最新財報，經調整後每股純益 3.44 美元，營收 232.4 億美元。針對 2023 財年，該公司預計節約總成本將達 22 億至 27 億美元。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 21.3 萬，預期 21.8 萬，前值 20.8 萬

美國上周續領失業金人數報 137.9 萬，預期 140 萬，前值 140.1 萬

美國 8 月領先指數月率報 - 0.3%，預期 - 0.1%，前值 - 0.5%

美國 9 月堪薩斯 Fed 製造業綜合指數報 1，預期 5，前值 3

美國 9 月堪薩斯 Fed 製造業指數報 2，前值 - 9

華爾街分析

Evercore ISI 股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 將標準普爾 500 指數的年底目標預估從 4,200 點下調至 3,975 點，並預計未來幾週將全面重新測試 6 月的低點。

BTIG 首席市場技術員 Jonathan Krinsky 表示：「壞消息是，股市仍處於一年中季節性最弱的時候，而好消息是，股市將在 10 月中旬迅速逆轉，預估在此之前測試或突破 6 月的低點，這應該會為年底反彈一個更好的切入點。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主