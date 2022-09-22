英國央行升息50基點 連續第7次調升利率

英格蘭銀行周四 (22 日) 投票決定將基準利率從 1.75% 調升至 2.25%，以應對仍高於目標 5 倍的通膨。

英國的通貨膨脹率在 8 月略有下降，但同比上揚 9.9%，仍遠高於該行 2% 的目標。能源和食品價格漲幅最大，但剔除這些成分的核心通膨率持平在年率 6.3%。

英國央行在 2020 年 3 月將其關鍵利率銀行利率 (Bank Rate) 調降至 0.1%，以在新冠疫情開始時支撐成長和支出。然而，隨著通膨在去年底開始急劇上升，它成為第一批在 12 月會議就啟動升息周期的主要央行之一。

這是其連續第 7 次升息，將英國利率推升至 2008 年來最高水平。

在解釋其決定的新聞稿中，該行注意到批發天然氣價格的波動，但表示政府宣布設定能源帳單上限將限制消費者物價指數 (CPI) 通膨的進一步上漲。然而，它表示，自 8 月以來出現「國內通膨持續走強」的進一步跡象。

它補充說：「勞動市場緊張，國內成本和物價壓力仍然很高。雖然能源帳單補貼」短期內降低通貨膨脹，但這也意味著在預測期的前 2 年，家庭支出可能不像 8 月報告中預測的那麼弱。」

其貨幣政策委員會的 5 名成員投票支持升息 0.5 個百分點，而 3 名成員支持升息分析師普遍預期的 0.75 個百分點；有 1 名成員投票支持升息 0.25 個百分點。

英國央行面對英鎊日益疲軟、經濟衰退預測、歐洲能源危機以及新總理特拉斯 (Liz Truss) 推出全新經濟政策計畫等多項因素。

本周英鎊兌美元觸及數十年新低，周三 (21 日) 交易價格低於 1.14 美元，周四早盤跌破 1.13 美元。今年英鎊兌美元匯率急劇下跌，上次跌到這個水平是在 1985 年。

英鎊貶值是由於美元走強以及對英國經濟的悲觀預測；因全球市場波動和聯準會 (Fed) 升息，交易員湧向被視為避險投資的美元。

許多分析師以及英國商會和英國央行本身都表示，預計英國將在今年年底前淪入衰退。除了能源價格衝擊之外，由於新冠疫情和英國脫歐、消費者信心下降和零售額下降，同時還面臨貿易瓶頸。

與此同時，新成立的政府在本月提出許多重要的經濟政策提案，周五 (23 日) 將正式公布這些被稱為小型預算的「財政事件」。

預計其中將包括扭轉近期國民保險稅的上漲，為企業和購房者減稅，以及低稅賦「投資區」的方案。

特拉斯一再強調承諾降低稅收以促進經濟成長。

然而，能源危機也讓政府宣布一項巨額支出計畫，以遏制家庭和企業飆升的帳單。

周三公布的數據顯示，由於政府支出增加，英國政府上個月借款 118 億英鎊（133 億美元），幾乎是預期的 2 倍，較 2019 年同月多出 65 億英鎊。

英國並不是唯一透過升息來對抗通膨的國家。歐洲央行本月稍早升息 75 個基點，而瑞士央行周四也升息 75 個基點。Fed 周三將基準利率區間以相同幅度調升。