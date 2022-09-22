航運業第3季旺季不旺 運價下跌迎向「硬著陸」

第三季過去是全球貨櫃運輸市場傳統旺季，但是今年 7-9 月，全球貨櫃運輸需求走弱，運價持續下跌趨勢，航運業者被警告要為接下來的硬著陸做好準備。

世界 4 大貨櫃運價指數中，上海貨櫃運價指數 (SCFI) 本周報 2312.65 點，較上周下跌 249.47. 點，周跌幅達 9.7%，已連續 14 周下跌，較去年同期下跌 50%。

根據 Vespucci Maritime 分析，在過去的四周，SCFI 指數下跌了 33%，是自 2009 年 SCFI 指數建立以來第二大的四周跌幅。

其他主要指數，Drewry 的世界貨櫃運價指數 (WCI) 已連續 29 周下降，最新一期跌幅擴大至達 8%，至 4941.91 美元 / FEU(40 呎標準貨櫃)。波羅的海運價指數 (FBX) 全球綜合指數為 4653 美元 / FEU，周跌 4%。寧波航運交易所的寧波出口貨櫃運價指數 (NCFI) 報收 1762.8 點，較上周下跌 7.8%。

平均而言，從上海出發到全球目的地的航次的隱含運費，已降至每標準箱 2500 美元，是 1 月份峰值的一半。儘管如此，目前的數字仍遠高於 2020 年以前 1000 美元的長期平均水準。

Sea-Intelligence 預測，運費將出現硬著陸，預計運費接下來會低於長期正常水準，然後再出現明顯反彈。

Braemar 的分析師指出，貨櫃租船市場轉變速度驚人，需求與供應的整體情緒正在轉為負面。

儘管最近幾個月多個貨櫃指數出現下跌，但大多數分析師預測，由於長期運價在較早前已商定，航運全年仍將獲得創紀錄的利潤。

Freightos 研究主管 Judah Levine 認為，航運公司再次取消大量跨太平洋航次以減少運力，並為運價提供支撐。運價的快速下降，已經將即期運價推低至合約費率以下，這導致進口商嘗試與承運人重新談判海運合約。