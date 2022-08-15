外資轉賣大砍航運、筆電族群 投信刷新買超最長紀錄

台股今 (15) 日在電子權值股、鋼鐵族群領軍下，大漲 128.38 點收在 15417 點，收復季線，三大法人土洋對作，其中，外資終止連二買，今日大砍航運、筆電代工族群，反觀投信連續 37 個交易日站在買方，今日再買超 45.48 億元，改寫最長紀錄，除大買華新 (1605-TW) 外，更加碼台積電 (2330-TW) 近 2000 張，持續力挺台股。

觀察三大法人動向，外資今日逢高調節由買轉賣，大賣台股 50.53 億元，投信則連 37 買，續買超 45.48 億元，自營商同步站在買方，買超 5.31 億元，合計三大法人今日小買 0.26 億元。

期貨方面，內外資期現貨操作不同調，今日加碼 178 口多單，多單未平倉口數微增至 9609 口，投信則加碼 1272 口空單，空單未平倉口數達 5892 口，自營商則加碼 659 口多單，多單未平倉口數達 727 口。

外資終止連二買後，今日大砍航運、筆電代工族群，其中，陽明、長榮遭砍 24094 張、10470 張，仁寶 16293 張居次，國泰永續高股息 ETF、力積電、訊舟等也都遭賣千張，其他還有兆豐金、台新金、欣興、廣達等。

雖然外資今日大舉提款台股，但反手加碼晶圓代工二哥聯電 24825 張，具電動車題材的個股、ETF 同獲青睞，包含耿鼎、中信電池及儲能、國泰智能電動車、東陽等均是前十大買超標的，其他還有寶成、元太、華南金、如興、華邦電等。

投信對台股則不離不棄，連續 37 個交易日買超台股，刷新歷史最長紀錄，今日加碼華新 3273 張居冠，南電 3201 張居次，仁寶、台積電、友達、英業達、開發金、新光鋼、中鴻、中信金等，買超張數也都有千張以上。

投信則反手調節長榮航 2533 張最多，中磊、建大各有 2523、2295 張分居二、三名，其他還有廣達、榮剛、漢翔、長榮、光頡、華通、陽明等。