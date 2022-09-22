北極星-KY新藥順利解盲 股價飆漲停委買高掛逾2萬張

北極星藥業 - KY(6550-TW) 治療肺間皮癌新藥 ADI-PEG20 三期臨床順利解盲，預計明年初向美國 FDA 申請藥證，激勵今 (22) 日股價跳空鎖住至 215.5 元，委買高掛超過 2.5 萬張；正文 (4906-TW) 受惠轉投資北極星題材激勵，股價也逆勢抗跌，上漲逾 2%。

ADI-PEG20 三期臨床試驗期末分析結果顯示，主要療效指標延長肺間皮患者整體存活期、次要評估指標無惡化存活期均達統計學顯著意義；安全性方面，對照組與安慰組並無明顯差別，順利解盲。

北極星研發的 ADI-PEG 20 在癌症治療上，有別於目前大多數人使用的化療、標靶、免疫療法，而採用代謝療法搭配聯合用藥的方式來進行治療，隨著解盲結果正向，顯示其治療方法有一定表現，也是全球首個治療肺間皮癌的合併療法。

根據北極星規劃，後續將先整理臨床數據，預計明年初申請藥證，並運用美 FDA 今年 2 月授予的快速審查資格 (Fast Track)，最快明年下半年取證。另外，授權也同步展開，會採分區授權方式並以歐美地區優先。

北極星開發的新藥 ADI-PEG20，除了應用在肺間皮癌外，後續將進行肝癌三期試驗、軟組織瘤三期試驗、腦瘤 2/3 期試驗，其中肝癌預計收 150 名病人、軟組織瘤則會收 500 人，初估要 2 年才會完成。