〈台股盤中〉強彈百點後繼無力 持續量縮觀望

美股周一 (19 日) 開低走高、止穩反彈，台股今 (20) 日由電子雙雄領軍電子權值股展開反攻，加上航海王回神，一度強彈逾百點，站回 14500 點，盤面解封概念股活蹦亂跳，不過，受部分金融權值股走低壓盤影響，指數盤中漲幅收斂，預期在美國聯準會 (Fed) 公布利率決策結果前，今日成交量能將持續萎縮、僅約 1500 億元。

觀察電子權值股表現，台積電、鴻海歷經昨日回檔後，今日回神漲近 1%，聯發科則小漲 0.1%。聯電在平盤附近遊走，力拚站回 40 元關卡，日月光投控、大立光、和碩、智邦等均站穩盤上，欣興、國巨、矽力 - KY 則小幅修正。

隨著美國總統拜登宣告新冠疫情大流行結束，觀光族群群起慶賀，六角飆漲 8%，晶華、山富狂飆 6%，美食 - KY 大漲逾半根停板，八方雲集、王品、雄獅、華園、鳳凰、五福、瓦城、亞都、易飛網、富野漲幅都超過 3%。

電動車充電樁概念股表現火熱，華城狂飆超過 7%，康舒大漲近半根停板，中興電、裕隆、健和興漲幅都超過 2%，凡甲、台達電、英利 - KY 同步站穩盤上。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，受市場觀望美國聯準會利率會議結果影響，台股今日開高後，市場觀望氛圍續濃，量能明顯縮減，導致指數上檔承壓、上攻無力，預期利率會議前夕維持量縮震盪機率高，但由於市場已反映 Fed 鷹派說法，若如預期升息三碼、會後聲明無太多意外，預期升息後，大盤有機會利空出盡而展開反彈。