美股今年每逢Fed升息當日都上漲 9月能否延續紀錄？

美國聯準會 (Fed) 將在美東周三午盤 (台灣 22 日周四凌晨 2 點) 公布決策，市場預估將連三度升息 3 碼 (75 個基點)，由於今年每次宣布升息當日的美股都上漲，有分析師預測 9 月也將上演同樣劇碼，但這種漲幅通常稍縱即逝，建議投資人不要貿然追高。

DataTrek 研究公司共同創辦人 Nicholas Colas 周二 (20 日) 表示，彙整道瓊市場數據可發現，今年前四場決策會議——分別為 3 月 16 日、5 月 4 日、6 月 15 日、7 月 27 日，標普 500 指數當日分別上漲 2.2%、3%、1.5%、2.6%。

這位投資老將說：「今年每逢 Fed 周三宣布決議的當天，標普 500 指數的五日內平均單日投報率都可達到 1.8%，也會出現最佳勝率。當然，我們無法保證本周三也會出現同樣情況，但如果交易員預先以此方向布局，也不讓人意外。」

值得注意的是，Fed 決策會議當日的上漲經常稍縱即逝，標普 500 不久前才跌入熊市，今年來跌幅仍超過 19%，顯然和 Fed 大幅升息打通膨脫不了關係。

標普 500 在 Fed 今年 3 月以來歷次決策會議後的變動幅度。圖表擷取自 MarketWatch

美股本周開高，標普 500 指數周一收盤上漲 0.7%，但周二再度因 Fed 再次激進升息的可能性而下跌 1.1%，道瓊工業指數、那斯達克綜合指數周二也分別收黑 1% 和 0.9%。

Colas 表示，股市在 Fed 開會前直到宣布決議隔日都保持上漲的現象，已不再是必然。

紐約聯準銀行曾對 1994 年到 2011 年進行研究，發現標普 500 指數通常在 Fed 聲明發布的前 24 小時上漲，決策當日上午大幅上漲，但決策宣布當下和隔一個交易日的表現，平均來看則是持平的。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，期貨市場目前預估 Fed 本周最可能升息 3 碼，升息 4 碼 (100 個基點) 的可能性僅 18%。投資人也期待，Fed 將透過每季公布的利率預測點狀圖，說明這波升息循環的終點利率可能升到多高。

Raymond James 投資長 Larry Adam 預測，Fed 到年底前還會再有一次 3 碼的升幅，使今年年底的利率達到 4%。

他說明 Fed 今年多次升息後的經濟影響，首當其衝的是對利率較敏感的房地產市場。再者，雖然通膨比想像中頑強，但一些即時指標顯示未來幾個月的通膨可能進一步降溫，包括人力招募、海運運價、大宗商品價格等。

因此 Adam 認為，這波熊市最糟時刻可能已經過去，接下來到明年的通膨將一路下滑，只是不會降得很快，最好也別期待過程走得平順。

Adam 說：「未來幾個禮拜，熊市會需要一些時間消化通膨數據，交易可能來回震盪。因此我們建議投資人不要追高，耐心等待市場拉回，再買進自己看好的股票，為下一次的牛市做準備。」