〈輝達GTC大會〉RTX 40系列顯卡新品亮相 台主板廠10月推出營運添動能

輝達 (NVDA-US)20 日舉行年度 GTC 大會，創辦人暨執行長黃仁勳宣布推出全新 GeForce RTX40 系列 GPU，晶片採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)4 奈米製程，其中旗艦版的 GeForce RTX 4090 將由華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、索泰 (Zotac) 等協力廠商在 10 月推出。

輝達這次推出 GeForce RTX 4090、4080 GPU 新品，將是全球首款採用全新 NVIDIA Ada Lovelace 架構的 GPU 產品，其中，輝達指出，RTX 4090 是世界上最快的遊戲 GPU，搭載新推出 DLSS 3，在整體運算速度較前一代採用 DLSS 2 的 RTX 3090 Ti 快上 4 倍，且在保持同樣 450W 功耗時，處理遊戲速度也提升 2 倍。

RTX 4080 系列則提供 16GB、12GB 兩款配置選擇，並皆搭載 DLSS 3，其中，RTX 4080 16GB 執行各款遊戲速度是 RTX 3080 Ti 的 2 倍，RTX 4080 12GB 同樣優於 RTX 3090 Ti 運算表現。

新品上市時程，輝達宣布 RTX 4090、4080 GPU 將以客製化板卡形式上市，由華碩、技嘉、微星、索泰 (Zotac) 等 AIC 供應商提供原廠預設時脈、超頻款式，且遊戲玩家也可在宏碁 (2353-TW)、Alienware、華碩、戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、聯想、微星等系統製造商遊戲系統體驗 RTX 40 系列 GPU。

輝達預計 RTX 4090 將在 10 月 12 日上市，建議售價為新台幣 56990 元起，RTX 4080 16GB/12GB 兩款配置則會在 11 月上市，建議售價則分別為新台幣 42990 元起、31990 元起。

雖然近期顯卡市況受全球經濟下行、虛擬貨幣挖礦降溫等衝擊，不僅價格滑落連帶廠商庫存也攀高，但隨著廠商近期持續去化庫存，加上輝達率先推出高價版的旗艦新品，將可望為主板業者營運帶來一劑強心針。