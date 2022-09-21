美股重點新聞摘要2022年09月21日

今日操盤前瞻

美國上週 API、EIA 原油庫存

美國 8 月成屋銷售數據

郭明錤：下半年 iPhone 14 Pro 將佔出貨 65% Pro Max 最熱銷

天風國際證券分析師郭明錤週二 (20 日) 發布 iPhone 14 趨勢預測，預估今年下半年 iPhone 14 Pro 系列將佔 iPhone 14 整體出貨量 60–65%，而其中 iPhone 14 Pro Max 最熱銷。閱讀全文...

福特市值一日蒸發 70 億美元 汽車供應鏈改善速度可能比想像中緩慢

福特汽車 (Ford) 預告通膨將導致第 3 季成本額外多出 10 億美元，周二 (20 日) 收盤暴跌逾 12%，創 11 年來最大單日跌幅，市值一口氣損失約 70 億美元，同業通用汽車 (GM) 也下挫。分析師擔憂汽車業者可能需要更多時間，才能從供應鏈問題中復原。閱讀全文...

輝達推出具 AI 功能新顯卡 攜台積電合作生產

輝達（Nvidia）周二（20 日）發布針對遊戲玩家推出的新旗艦晶片，該晶片使用人工智慧 (AI) 來增強圖形效果，並表示已與台積電 (2330-TW) 合作生產顯卡。閱讀全文...

獲利縮水 傳 Gap 將裁員 500 人

華爾街日報（WSJ）周二（20 日）援引知情人士消息報導，服飾零售商 Gap 將裁員約 500 人，此舉是為在銷售額與利潤不斷下滑的情況下削減開支。消息傳開後 Gap 盤中股價跌逾 4%。閱讀全文...