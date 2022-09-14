〈房產〉新北軌道經濟發酵 安坑輕軌全線5站點房價漲幅逾一成

新北市近年積極推動軌道建設「三環六線」，連接北北桃生活圈，目前已完成新北環狀線、淡海輕軌第一期營運通車，接下來還有今年底即將完工的「安坑輕軌」，以及預計於 2023 年完工的「捷運三鶯線」都將陸續加入，房仲統計，安坑輕軌全線 9 個車站中，就有 5 個車站周邊房價漲幅表現超過一成。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計近兩年 1-6 月「安坑輕軌」與「捷運三鶯線」捷運站周邊 800 公尺範圍內的交易資料，並觀察各站點的房價變化。可看到安坑輕軌全線 9 個車站中，就有 5 個車站周邊房價漲幅表現超過一成。

也可以看到全線 9 站點周邊的住宅房價近兩年也有明顯的漲勢，雙城站、十四張站、景文科大站、玫瑰中城站及新和國小站等 5 站，房價都有逾一成的漲幅，又以雙城站年增 14.7% 居全線漲幅之冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，安坑輕軌通車後，十四張站將成為與環狀線與輕軌交會的雙捷運站，先前受惠於央北重劃區推案效應，帶動房價一路攀升，而近期又有全台規模最大的捷運聯開案「M.Ark 新北捷鑽」，利多也明顯的反映在房價上。

陳金萍指出，雖然安坑輕軌全線房價都屬上升趨勢，但仍有相對實惠的站點，如靠安坑山區的「玫瑰中國城站」、「雙城站」及「台北小城站」都還是親民的 2 字頭房價。

而將於 2023 年完工的捷運三鶯線，沿線共有 12 座車站，路線起於板南線頂埔站，行經新北市土城區、三峽區、鶯歌區，未來更將延伸至桃園八德地區銜接桃園綠線，形成新北捷運「三環六線」的第三環，北北桃共同生活圈可望更加緊密。