受颱風「南瑪都」影響 日本豐田12座工廠24條產線周一停工

日本豐田 (Toyota) 的汽車生產受到今年第 14 號颱風「南瑪都」侵襲影響，日本國內 12 座工廠共 24 條生產線在周一 (19 日) 暫時停工。南瑪都周二 (20 日) 上午已從日本本州東北方進入太平洋，轉為溫帶氣旋。

日本豐田表示，因受到今年第 14 號颱風影響，該公司位在日本九州福岡縣內、負責高級車品牌 Lexus 生產的汽車工廠，以及位於日本本州愛知縣的主要生產據點高岡工廠等，都在周一當天暫時停止生產作業，因預料在颱風影響之下，零件製造商的生產和物流網路陷入混亂。

根據《日本經濟新聞》周一夜晚的報導，豐田汽車九州 (Toyota Motor Kyushu, Inc.) 原本只打算暫停周一白天的生產作業，但是後來考量颱風行進路線之後，周一夜班的生產也同樣喊停。還有日本豐田從周二開始的生產作業，除了位在本州東北的部分工廠之外，都將恢復正常。

另外，日產 (Nissan) 位於福岡縣的汽車工廠，周一白天的生產作業同樣因颱風影響而暫停。馬自達 (Mazda) 的廣島本社工廠及防府工廠周一也暫時停工。

據日經報導，電機大廠索尼集團 (Sony Group) 截至周一夜晚為止，各工廠的生產作業都沒有出現明顯影響。