英國政府廣推電動車 將在英格蘭設逾1000柱充電樁

英國政府周三 (24 日) 宣布，將斥資 2000 萬英鎊，在英格蘭的 9 個行政區設置 1000 柱以上的電動車用充電樁。

被選中的行政區包括巴奈特 (Barnett)、多塞特 (Dorset)、杜倫 (Durham)、肯特 (Kent)、北約克 (North Yorkshire)、諾丁罕 (Nottinghamshire)、索夫克 (Suffolk)、瓦林登 (Warrington) 和 Midlands Connect。當中，Midlands Connect 由中部的林肯郡 (Lincolnshire) 主導。

本計畫資金來源當中，1000 萬英鎊來自英國政府價值 4.5 億英鎊規模的地方電動車基礎設施 (Local Electric Vehicle Infrastructure，LEVI) 構想獲得，另外也計畫從民間基金取得 900 萬英鎊，還有各行政區的政府基金也將挹注 190 萬英鎊。

此外，街上住宅充電站計畫 (On-Street Residential Chargepoint Scheme，ORCS) 也宣布要追加投入 1000 萬英鎊資金，因此這次的充電樁安裝計畫，在今年所取得的款項也將達到 3000 萬英鎊。

ORCS 到目前為止已安裝近 2900 柱的充電樁，未來還計劃新安裝 1 萬柱。