拜登表示新冠大流行已過 疫苗股趴倒 莫德納挫逾7%

美國拜登總統 (Joe Biden) 表示新冠肺炎大流行已成歷史，莫德納 (MRNA-US) 和其他疫苗股周一 (19 日) 應聲崩跌。

拜登接受 CBS 節目《60 分鐘》採訪時表示，儘管還有許多應對新冠肺炎的工作需要處理，但疫情大流行已經結束。「我們還有新冠肺炎的問題，但大流行已經結束，如果你留意的話會發現，已經沒人在戴口罩了。」

據《紐約時報》報導，截至上周四，美國每日新增確診人數已低於 7 萬人，為 5 月初以來最低染疫水準。《60 分鐘》節目於周日播出。

莫德納周一重挫 9.84 美元或 7.14%，收每股 127.90 美元，盤中低點跌至 123.69 美元，觸及約 3 個月以來最低點。

輝瑞 (PFE-US) 和 Novavax (NVAX-US) 等其他疫苗股票也應聲下跌，分別下跌 1.28% 和 6.51%。

在拜登發表該評論前幾日，健康保險公司 Humana (HUM-US) 表示不再需要將新冠肺炎的潛在負面影響納入其全年財務預測。

世界衛生組織 (WHO) 總幹事 Tedros Adhanom Ghebreyesu 上周表示，現在是全球終結新冠肺炎的最好時機，並強調終點線就在眼前，不可功虧一簣。

儘管如此，公衛官員仍舊預警新變種株的可能性，且稱目前無法阻止傳播，並發出「長新冠」的威脅。依據《美國失能法案 (ADA)》，長新冠可被視為一種殘疾。

美國食品和藥物管理局 (FDA) 也批准莫德納以及輝瑞 - BioNTech 合作的更新版加強劑，該加強劑旨在對抗當前流行的變種株和新冠病毒的原始版本。