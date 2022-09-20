〈美股盤後〉超級央行週來襲 美股驚險收紅

超級央行週登場，10 年期美債殖利率一度飆至 3.5%，躍升 11 年高位，市場情緒承壓，美股週一 (19 日) 開盤走跌，隨著美債殖利率自高點回落，科技股和工業股尾盤買盤進場，四大指數驚險收紅。

全球金融市場本週將面臨「超級央行週」考驗，聯準會台灣時間 9 月 22 日凌晨 2 點最先開跑，緊接著巴西央行、日本、台灣、菲律賓、印尼、瑞士、英國、南非等地央行都將陸續公布利率決策。

市場預期聯準會本週將升息 3 碼，高盛亦預測聯準會將升息 3 碼，為薪資和通膨降溫，而 11 月和 12 月都升息 2 碼，年底利率最終將達到 4-4.25%，不過，長期多頭分析師 Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 認為，聯準會本週可能會無視市場預期，將利率直升 4 碼。

此外，美國公開發行公司會計監督委員會 (PCAOB) 週一在香港開始檢查在美上市中概股的審計底稿，阿里巴巴、網易、百度、京東，以及百勝中國為首批審查公司。

近期全球各地地震頻傳，台灣台東池上 18 日發生規模 6.8 地震後，墨西哥當地時間週一 (19 日) 中部沿海地區下午 1 時 5 分發生芮氏規模 7.6 的極淺強震，目前傳出至少一人死亡，多國發布海嘯警戒。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.12 億例，死亡數突破 652 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

美國總統拜登宣布美國本土新冠疫情大流行結束了，但世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 上週表示，即將看見新冠疫情大流行的終結，但「我們還沒到達」。

週一 (19 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收紅，材料、非必需消費品和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟獨弱。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.51%；Meta (META-US) ) 上漲 1.18%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.26%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.91%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.090%。

道瓊成分股互有消長。Nike (NKE-US) 上漲 2.97%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.61%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.49%；Merck (MRK-US) 下跌 1.23%；嬌生 (JNJ-US) 跌 0.79%。

費半成分股逾半收高。 英特爾 (INTC-US) 上漲 0.68%；美光 (MU-US) 下跌 1.42%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.39%；AMD (AMD-US) 漲 0.34%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.96%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.36%；德儀 (TXN-US) 漲 0.60%。

台股 ADR 普遍收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.44%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.18%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.29%。

企業新聞

聯準會召開聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議前，比特幣跌破 2 萬美元大關，2020 年以來最低，區塊鏈概念股走跌，美國最大的虛擬貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 下跌 5.50% 至每股 69.93 美元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.51% 至每股 154.48 美元。天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果已經要求鴻海 (2317-TW) 將 iPhone 14 的生產線切換到 iPhone 14 Pro 機型，將第四季 iPhone 14 Pro 出貨量提升 10% 左右。

拜登宣告美國新冠疫情已結束後，疫苗股週一萎靡不振，莫德納 (MRNA-US) 暴跌 7.14%、BioNTech (BNTX-US) 暴跌 8.60%、Novavax(NVAX.US) 大跌 6.51%。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.89% 至每股 309.07 美元。特斯拉上海廠擴產，產線優化項目於 9 月 1 日竣工。Piper Sandler 分析師認為，特斯拉上海廠未來幾個月的產量甚至會更高，認為其他電動汽車品牌得要當心。

經濟數據

美國 9 月 NAHB 房產市場指數報 46，預期 47，前值 49

華爾街分析

Lombard Odier Asset Management 宏觀主管 Florian Ielpo 表示：「我們擔憂聯準會可能會再次大幅升息，讓市場感到意外。聯邦快遞上週發布獲利預警，暗示美國很可能正進入衰退。」

摩根大通分析師研判：「市場可能在上週觸底，由於企業獲利的彈性、投資者悲觀情緒，以及聯準會可能已成功緩和通膨預期的跡象，美股下行空間有限。」

Verdence Capital Advisors 投資長 Megan Horneman 表示：「預計市場波動性至少會在今年剩餘時間持續加劇。在通膨持續改善之前，不排除股市測試 6 月低點，但我們將其視為潛在的買入機會。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主