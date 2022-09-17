Epic蘋果10月舉行上訴聽證會 美國司法部加入

蘋果與《要塞英雄》開發者 Epic Games 的訴訟案遲遲還未落幕，根據一份提交的法庭文件顯示，美國聯邦第九巡迴上訴法院將在下月聽取兩家公司的上訴內容，美國司法部官員也參加，兩家公司對此並無異議，但蘋果希望能爭取額外的時間。

美國聯邦法院去年 9 月對 Epic Games 起訴蘋果的壟斷案做出裁決，法院裁定了一項永久性的禁令，要求蘋果不得禁止 APP 開發商引導 APP 買家通過第三方支付平台付費，這讓蘋果 App Store 營利模式遭遇重大挫折。

不過， 這場法律戰中 Epic Games 在 10 項指控中拿到 9 項敗訴，僅小贏蘋果。法院判定 Epic Games 違反與蘋果的合約，駁回 Epic Games 要求蘋果重新上架《要塞英雄》的訴求，初步判定蘋果未觸犯反壟斷法令。兩家公司都對此案提出上訴。

Epic Games 今年 1 月對蘋果提出上訴 (圖片：AFP)

Epic Games 今年 1 月對蘋果提出上訴，強調蘋果反壟斷行徑，同時獲得了美國 35 州檢察長、美國白宮和微軟的支持。

兩家公司上訴聽證會將於 10 月 21 日在美國第九巡迴上訴法院進行，屆時蘋果和 Epic 將各自有 20 分鐘的時間陳述各自情況。

美國司法部的反壟斷官員週五 (16 日) 強調，他們不支持當前訟訴中的任何一方，但擔心下級法院的裁決對《休曼法》(Sherman Act). 的解釋不當。 《休曼法》是美國主要的反壟斷法。美國官員週五向法院要求加入這場口頭辯論。

司法部官員稱：「政府認為雙方參與口頭辯論將有助於法庭，特別是解釋反壟斷的錯誤如何在本案的具體背景之外嚴重損害反壟斷的執行。」