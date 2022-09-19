〈美股早盤〉市場憂Fed本周大幅升息 主要指數開低

市場擔憂美國聯準會（Fed）本周大幅升息可能導致美國經濟陷入衰退，美股周一（19 日）開低，連續第三個交易日下跌。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 200 點或 0.6%，那斯達克綜合指數跌逾 50 點或 0.55%，標普 500 指數跌 0.6%，費城半導體指數跌近 0.41%。

美股周一開盤前標普 500 指數期貨與那斯達克 100 指數齊跌 1%，其中意味著標普 500 指數日前創下 6 月 17 日以來最大單周跌幅後恐將繼續走低。歐洲市場方面，歐洲道瓊 600 指數（Stoxx Europe 600 Index）今日創下 7 月 5 日收盤以來新低，抹去夏季大部分漲幅。

市場的疲弱反映出對聯準會（Fed）本周大幅升息的預期，以及對其為抑制通膨而採取激進緊縮政策將引起經濟衰退擔憂。美國 10 年期公債殖利率周一美股開盤前大幅飆升，自 2011 年以來首次升破 3.5%，日內漲逾逾 6 個基點，當前報 3.512%。除 Fed 之外，英國央行、日本央行等國央行利率決議也將在本周陸續揭曉。

美國通膨數據比市場預期火熱，刺激交易員加大對 Fed 升息的押注，導致全球股市近一步下挫，交換合約交易繼續反映出 Fed 本周會議升息 3 碼（75 個基點）的預期，另有部分市場聲音認為可能升息 4 碼（100 個基點）。截稿前，根據芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，升息 3 碼的機率為 78%，升息 4 碼的機率為 22%。

華爾街投行策略師認為，美企獲利與股票估值面臨的風險越來越大。摩根士丹利的 Michael J. Wilson 與高盛集團的 David J. Kostin 都說，獲利能力面臨的阻力正在累積，凸顯出貨幣政策收緊與公司利潤率面臨的壓力。

能源方面，國際油價周一齊跌近 3%，主因是受到大幅升息加劇交易員對全球經濟可能走弱的擔憂影響與美元走強。瑞銀大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 表示：「激進的升息最終將拖累經濟成長，目前油價下跌的主要推動因素是避險情緒和美元走強」。

截稿前，11 月到期的布蘭特原油期貨下跌 2.48%，至每桶 89.08 美元；10 月到期的西德州原油期貨下跌 2.84%，至每桶 82.69 美元。

加密貨幣方面，由於投資人考量監管疑慮，加上全球各地利率看升，投資人普遍轉為避開風險較高資產，加密貨幣價格今天挫跌至數月低點，比特幣摜破 19,000 美元關卡。

根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 6%，報 18,814.75 美元，以太幣下跌 8.2%，報 1,319.96 美元。

截至台北時間周一（19 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 3.8%，至每股 71.19 美元

加密貨幣交易所 Coinbase 美股盤前下跌 5%，主因是受到加密貨幣數月來的低點影響投資人情緒，其中比特幣受美國監管、全球利率看升等因素影響，周一價格貫破 19,000 美元關卡。另外商業分析公司 MicroStrategy (MSTR-US) 盤前股價也跌近 5%，主因是該公司資產負債表上有價值數十億美元的比特幣。

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤下跌 0.69%，至每股 159.91 美元

聯邦快遞（FedEx）在上周發布獲利預警後，上周五股價暴跌 21.4%，創下有史以來最大單日跌幅，另外由於該公司營運好壞有「經濟風向球」意涵，因此市場仍相當留意該股表現。聯邦快遞預計於本周五（23 日）美股盤後公布最新一季財報。

Adobe(ADBE-US) 早盤下跌 0.71%，至每股 297.38 美元

軟體公司 Adobe 股票遭華爾街投行富國銀行看衰，將該股評等從「增持」（overweight）下調至「中立」（equal weight），稱 Adobe 計畫收購線上設計公司 Figma 是個很好的產品匹配選擇，但 200 億美元的價格幾乎沒有出錯空間。Adobe 盤前下跌 1.3%，上周四與周五分別下跌 16.8% 與 3.1%。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 NAHB 房產市場指數預期 48，前值 49

華爾街分析：

丹斯克銀行（ Danske Bank A/S）資深策略師 Maria Landeborn 表示，Fed 在未來 4-6 個月大幅收緊政策，不僅對美國，而且在全球範圍內都會增加明年經濟衰退的風險。她稱，預料圍繞通膨、利率與整體經濟的不確定性仍高，對市場情緒與風險資產不利。

華僑銀行經濟學家認為，如果 Fed 鷹派不如預期，本周決議公布後可能會導致美元指數短線走低，「雖然市場目前基本已認定 Fed 的鷹派立場，但須警惕不那麼鷹派的 Fed。」

T Rowe Price 美國核心債券策略投資組合經理 Steve Bartolini 表示，鑒於需求持續旺盛的跡象，「經濟軟着陸可能性肯定已經下降，但硬着陸的可能性估計也有所下降。」