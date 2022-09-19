美國漢堡王店面及體系大肆更新升級 Restaurant Brands股價看好

Evercore ISI 長期餐廳分析師帕爾默 (David Palmer) 周一 (19 日) 在最新報告中表示。漢堡王母公司 Restaurant Brands (QSR-US) 的股票值得買進。

他認為該公司即將出現幾個催化劑，最引人注目的是美國漢堡王。

Restaurant Brands 本月稍早表示，該跨國速食控股公司將在未來 2 年投資 4 億美元升級漢堡王。投資包括對「Fuel the Flame」的 1.5 億美元廣告和數位投資，以及 2.5 億美元用於餐廳技術、廚房設備、建築改進、改造和搬遷的「Royal Reset」。

Restaurant Brands CEO 齊爾 (Jose Cill) 表示，「這對我們在美國的漢堡王品牌來說是個非常激動人心的時刻。」並補充說：「過去 9 到 12 個月，美國漢堡王有了新的領導層，與加盟經營商密切合作，制訂一項計劃，讓他們、整體系統、我們的團隊成員和顧客共同參與，並計劃重振旗鼓。」

帕爾默對 Restaurant Brands 股票的目標價為 75 美元，較現有股價有 27% 的上漲空間；並重申「跑贏大盤」評級。

他認為，Restaurant Brands 在美國漢堡王的積極新投資，將帶來更高的銷售額和獲利，「我們相信 4 億美元的投資將足以啟動該品牌，預計今年第 3 季和第 4 季以及 2023 年和 2024 年同店銷售額將成長 4%。」「漢堡王美國總裁柯蒂斯 (Tom Curtis) 和他的團隊一直在悄悄地奠定基礎，以善加利用擴大投資。我們估計，從 2023 年底開始的 800 家分店改造將使同店銷售成長 1 個百分點。」

此外，他說，「我們相信，未來兩年行銷支出增加 30% 以及 3000 家餐廳的平均更新費用為 40000 美元，可以提供額外的 1-2 個百分點的提升。最重要的是，我們相信：1、成功改造 800 家分店；2、管理層的持續性；以及 3、改進的營運和行銷資訊將有助於加速其餘 50% 餐廳的額外改造。」

帕爾默說，Better Whoppers 也將有所幫助，他和他的分析師認為，它與漢堡王的整體品牌一樣「擁有最大化的品牌資產」。

他指出，最重要的是，「皇家脆皮雞將取代以往傳統炸雞 (Ch’King)，這將更容易製作並具有更多風味，並有助於緩解操作困難。」「我們期待菜單上的更多創新，具有日常價值的高低價位架構仍然是重點。」

此外，帕爾默補充說，不要沉迷於 Restaurant Brands 旗下加拿大咖啡連鎖店 Tim Horton"s 的轉變。

他說，「我們將已經高於共識的第 3 季 Tim Horton"s 的加拿大同店銷售成長預期從 10% 提高到 12%，高於共識的 8.5%，這意味著較 2019 年成長 6%。」「在 3 年基礎上，Tim Horton 第 1 季加拿大同店銷售成長率為 -5%，第 2 季為 +2%。我們認為，隨著第 2 季趨勢改善，第 2 季的退出率接近 5%。」

Evercore ISI 將 Tim Horton 的 2022 年第 4 季和 2023 年第 1 季同店銷售成長預期調升至每季 10%。