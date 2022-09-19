傳俠盜飛車手最新作品遭駭 Take-Two股價大跌

Take-Two Interactive Software Inc (TTWO-US) 股價周一 (19 日) 開盤下跌 2.5%，之前報導指稱一名駭客洩露了暢銷電子遊戲俠盜獵車手 VI 的數段影片。

這次史無前例的洩密事件包括數十個展示搶劫、槍戰和自由駕駛的影片，被發布在線上留言板上。《彭博》報導，熟悉遊戲開發的消息人士證實，這些影片是真實的。

Jefferies 在客戶報告中寫道，「這是一場公關災難，可能會阻礙生產並損害士氣。」並警告遊戲源代碼的潛在洩露可能會構成更大的威脅，「如果源代碼外洩，可能需要對遊戲進行重大更改，以確保其穩定性，以及 GTA VI Online 啟動後的伺服器完整性。」

這名駭客還聲稱自己是上周 Uber Technologies Inc (UBER-US) 網絡事件的幕後黑手，他在論壇上發布一條訊息，聲稱尋求與 Take-Two「談判達成協議」。

Take-Two 和該公司遊戲背後的工作室 Rockstar 對此沒有回應。

留言板 GTAForums 的管理員表示，Take-Two 已要求刪除受版權保護的材料，「請勿分享媒體或鏈接到洩露的版權材料。但允許討論。」

遊戲玩家和投資人多年來一直在等待 GTA VI 的發布，該遊戲的開發在 2 月得到證實，導致 Take-Two 股價上漲超過 7%。

Jefferies 分析師表示，「根據所看到的，這款遊戲比許多人認為的要走得更遠，而且外洩不會影響遊戲的接受度和銷售。」

根據美國銀行全球研究部的數據，《俠盜獵車手 VI》預計在發布時會產生 35 億美元的預單，之後每年平均會產生 20 億美元的預訂量。