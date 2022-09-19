華碩首攜手聯發科打造電競手機 未來將深入合作

華碩 (2357-TW) 今 (19) 日推出最新款 ROG Phone 6D Ultimate，搭載聯發科 (2454-TW)5G 旗艦晶片天璣 9000+，為兩家首度在電競手機上合作，一改過往華碩 ROG 系列僅與高通(QCOM-US) 合作的風格，聯發科總經理陳冠州表示，未來雙方將展開更深入的合作。

聯發科總經理陳冠州表示，公司耕耘旗艦級行動通訊平台多年，多項技術指標領先業界，市占率也持續增加，其中，電競手機代表超高規格、性能卓越，此次與華碩電競手機合作，透過強強聯手，推出頂級系列產品。

陳冠州指出，聯發科天璣 9000 + 為最頂規的旗艦級手機平台，也為華碩最新 6D Ultimate 系列打造強勁表現，全面提升玩家體驗，預期未來聯發科將持續與華碩展開更深入的合作。

聯發科補充，天璣 9000 + 採用現階段功耗表現最好的 4 奈米製程，以及 Arm v9 CPU 架構和 Arm Mali-G710 旗艦十核 GPU，較上一代 CPU 性能提升 5%，GPU 性能更提升超過 10%；其中 CPU 超大核峰值拉高到 3.2Ghz，多核運算達業界頂尖，在幾款熱門遊戲帶來滿幀的遊戲體驗。