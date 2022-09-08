出貨回溫 聯發科8月營收447億元創同期高 9月再向上

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收 447 億元，月增 9.32%，年增 4.42%，累計前 8 月營收 3840.31 億元，年增 21.2%；由於安卓陣營將陸續推出新手機，聯發科 8 月營收回溫，創同期新高，預期 9 月營收可重返 500 億元大關。

聯發科估，以美元兌新台幣匯率 1 比 29.5 元計算，營收約 1417-1542 億元，季減 1-9%，年增 8-18%，若以低標推算，聯發科 9 月營收可望重返 5 字頭，站回 500 億元。

蘋果 (AAPL-US) 在今日凌晨推出最新 iPhone 14 系列，最大亮點即是搭載衛星通訊服務，成為繼華為後，第二家推出衛星通訊的手機品牌，由於蘋果新功能多數會引領市場潮流，市場看好安卓陣營的各手機品牌廠也會陸續跟進。

聯發科近期也宣布，搭載自家 5G 衛星連網晶片的智慧型手機，已在實驗室環境測試中成功打通衛星連線，讓 5G 手機首次支援非地面網路 (NTN) 的雙向資料傳輸，未來隨著衛星通訊環境成熟，聯發科也可望搶占先機。

不過，近期由於大環境影響，全球消費電子需求低迷，手機銷量也驟降，除了 5G 手機在中國賣不動，新興市場的 4G 手機庫存也增加，也連帶影響聯發科第四季營運表現。