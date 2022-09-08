華碩8月品牌營收雙增寫同期高 宏碁月增15%

品牌雙 A 今 (8) 日公布 8 月營收，華碩 (2357-TW) 在執行成長策略發酵下，單月繳出雙增成績，單月品牌營收達 439.61 億元，月增 34.58%、年增 3.54%，為歷年同期新高，宏碁 (2353-TW) 同樣較上月回升，達約 202.41 億元，月增 15.9%。

華碩 8 月品牌營收達 439.61 億元，月增 34.58%、年增 3.54%，累計今年前 8 個月品牌營收達 3197.98 億元、年增 4.78%，華碩表示，成功執行積極成長策略，8 月達成營收年增動能，未來將持續投資品牌價值及擴增出貨規模 ，建立長期競爭優勢。

展望未來，華碩預期第二季將是今年低點，下半年營運往擴張方向持續成長，獲利也可望改善，估下半年營益率將回升至 3-4% 之間，第三季個人電腦 (PC) 出貨估將季增約 15-20%，零組件也估季增 0-5%，優於市場平均。

宏碁 8 月營收達 202.41 億元，月增 15.9%、年減 25.3%，累計今年前 8 月營收達 1884.2 億元、年減 7.9%，宏碁表示，8 月旗下 Vero 環保電腦仍顯著成長，單月營收翻倍增，月增幅達 146.2%，桌上型電腦、商用產品表現也不俗，前 8 月營收分別年增 9%、4.4%。

宏碁補充，面對產業逆風環境下，將持續透過建立多重事業成長引擎來強化營運韌性，統計 8 月非 PC、顯示器事業營收占比達整體營收約 24.7%，除 8 家已上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司外，旗下宏碁智通、安圖斯科技前 8 個月營收均較去年倍增，倚天酷碁、聯永基、宏碁智新等也均有雙位數成長。

另一方面，宏碁也宣布旗下次世代電競社群平台 PLANET9 在推出測試版近兩年後，今日正式上線營運，也將推出全新 Billboard 功能，升級服務體驗。

電競品牌大廠 8 月營收也出爐，技嘉 (2376-TW)8 月營收達 78.97 億元，月增 6.2%、年減 23.6%，累計今年前 8 個月營收達 705.96 億元，年減 10.3%，微星 (2377-TW)8 月營收則較上月下滑，達 125.64 億元，月減 3.4%、年減 32%，前 8 月營收達 1266.3 億元，年減 0.5%。