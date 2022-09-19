鉅亨美股雷達：本週市場關注利率決議 特斯拉上海廠升級竣工

美股重要看點：

本週進入超級央行週，重點關注在週四 (22 日) 登場的決策會議。美國 10 年期公債殖利率來到 3.492%。美股期貨週一 (19 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.84%，標普 500 期貨跌 0.87%，那斯達克 100 期貨跌 0.97%。

本週有多國相繼公布利率決議，最受矚目的當屬美國聯準會 (Fed)。美國日前公布意外轉強的 8 月消費者物價指數 (CPI) 後，市場已完全消化本週升息 3 碼的可能性，甚至出現升息 4 碼的呼聲。

彭博訪調經濟學家預估，Fed 本週將發出更鷹派的信號，暗示目標利率區間高點將在年底升到 4%，且高利率水準將持續到 2023 年，並在 2024 年回落到 3.6%。

市場將關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對貨幣緊縮步調、美國經濟彈性以及通膨會持續多久的看法，縮減資產負債表的過程也備受關注。

高盛下修美國明年國內生產毛額 (GDP) 成長預測，從 1.5% 下調至 1.1%，高盛對今年的預測為零成長，仍保持不變。

高盛也上修失業率預測，預估到年底失業率將達到 3.7% 左右，高於原估的 3.6%；到 2023 年底，失業率升至 4.1%，到 2024 年底，進一步升至 4.2%，此前高盛估計為 4%。

高盛首席市場經濟學家 Dominic Wilson 和全球市場策略分析師 Vickie Chang 認為，若 Fed 為壓制通膨，不惜損害經濟，導致失業率升至 5%，美股標普 500 指數將大跌 14% 至 3,400 點以下。如果失業率升至 6%，標普 500 指數將重挫 27% 至 2,900 點以下。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月 NAHB 房產市場指數，預估 48，前值 49

重要個股動態：

根據上海企業環境訊息平台周一（19 日）發布的聲明，特斯拉上海超級工廠的產能擴大計畫已竣工，並將在 9 月 19 日至 11 月 30 日期間測試生產線。特斯拉同日也回應中國部分城市展廳關閉傳聞，稱銷售管道正常拓展。

此次的產線優化是特斯拉在現有工廠內進行擴建，主要通過提高生產節拍來擴大產能。據悉，特斯拉一直在提高產量，已達到上海廠每周生產約 2,200 輛 Model 3 和 Model Y 的目標。