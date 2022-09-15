惠譽下調今年全球GDP成長預估至2.4% 英歐步入衰退

隨著供應鏈衝擊、高通膨和各國央行持續收緊貨幣政策，對全球經濟前景造成衝擊，惠譽下調 2022 年全球 GDP 預測。

惠譽如今預估，2022 年全球 GDP 將增長 2.4%，遠低於初估的 3.5%，該機構也預估 2023 年 GDP 將僅增長 1.7%。

惠譽預計，美國經濟今、明年兩年分別增長 1.7% 及 0.5%，較初估分別下調 1.2 及 1 個百分點，並將在 2023 年中開始出現溫和衰退。歐元區及英國則在年底步入衰退，明年歐元區經濟萎縮 0.1%。

今年中國經濟則預計增長 2.8%，明年成長 4.5%，較初估分別下調 0.9 個百分點和 0.8 個百分點。

惠譽首席經濟學家 Brian Coulton 表示，近幾個月來，歐洲天然氣危機、各國央行升息加速以及中國房地產市場衰退加劇等，對全球經濟而言，幾乎是一場完美風暴。

近期通膨持續高漲和勞動力市場短缺等環境下，促使美聯準會 (Fed)、英國央行 (BOE) 和歐洲央行在變得更加鷹派。政策利率的增長速度遠快於預期。惠譽預估 Fed 將在年底前將利率提高至 4%，並將維持到 2023 年。

摩根大通策略師日前則是認為，全球經濟更有可能出現的情景是軟著陸，這將有助風險資產繼續走強。市場可以受益於中國的財政刺激、歐洲針對能源的支持計畫以及極低的投資者情緒。

摩根大通認為，通膨的逐步緩解應該有利於周期性股票和小型股，此外，它也偏好新興市場和中國股票，不看好昂貴防禦性股票。同時，他們還主張逢低買入能源股，積極增持大宗商品。