桑默斯：若Fed對激進升息有絲毫遲疑 美國經濟將付出更大代價

美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，聯準會 (Fed) 不該對激進升息游移不定，若有一絲遲疑，對經濟的衝擊反而更大。

這位哈佛大學教授周五 (16 日) 說：「歷史上很多例子顯示，因應通膨的政策調整如果大幅延遲，將付出非常可觀的成本。據我所知，歷史上沒有央行以超高速度因應通膨，而付出龐大代價的重大往例。」

他引述 Fed 前理事 Frederic Mishikin 最近發表的文章指出，就算是在任內以激進升息聞名的 Fed 前主席伏克爾 (Paul Volcker)，一開始也因搖擺不定而有錯誤的開端。1980 年春天，伏克爾的立場曾因經濟數據疲軟而鬆動，導致之後必須徹底扭轉政策，必須把利率升到遠高於原本所需更高的水準。

桑默斯認為，通膨問題之前明顯被忽視，必須靠非常大幅度的貨幣政策調整才能解決，「市場必須覺悟這一事實。」

對美國終點利率的預測

他也再次提出對這波升息循環利率頂點的看法，超過 4.5% 的可能性大過低於 4.5%，就算終點利率 (terminal rate) 升破 5%，他也不會感到驚訝。

Fed 下周可望升息至少 3 碼 (75 個基點)，把聯邦基金利率的目標區間升到 3.00-3.25%。

利率期貨市場預測下周升息 3 碼機率超過八成。來源: CME FedWatch Tool

目前利率期貨市場預估，終點利率將在明年春天出現，接近 4.5%。華爾街的預估值普遍超過 4%，德意志銀行大膽預估終點利率將高達 4.9%，遠超過市場定價。

但「新債王」岡拉克 (Jefferey Gundlach) 預測將升到 4%，但懷疑會升到市場預估的 4.4%。