〈房產〉抗震宅強震見真章 買房注重安全性

連兩日花東發生 6.4 與 6.8 級地震並造災情，房仲業者表示，與漏水、海砂、輻射等瑕疵房屋相較，建物抗震與否，往往強震發生時才見真章，一般而言，房屋結構可由建物登記權狀中得知，買房除了首重機能與環境，建築結構安全性也很重要，時下主要三個建築結構，則各有優勢。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，通常買房首重機能及環境，但處於多地震的地區，建築結構的安全性也相當重要，建議購屋時可參考重點包括建商或營造商是否有信譽，若購買的標的物是山坡地、水岸或海濱住宅，可注意地層、施工及防護措施（如排水、道路）是否完整。

除此之外，家中裝潢採固定式，較無傾倒顧慮，同時，爲防災，家中應採用安全係數高的水電、瓦斯設備。若購買產品為夾層屋，夾層部份應避免承載過重，容易倒塌的產品，建議購屋看建築執照、技師簽證、耐震標章等，都是更有保障。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，面對隨時可能發生的地震，可事先將現金、飲用水、乾糧、保暖衣物、手電筒、電池、家中老年人病人的藥品準備好，災害不幸發生時，便於維持起生活所需，此外，為了體恤人民財產損失，財政部以從寬、從速原則協助及輔導受災之納稅義務人申請各項稅捐減免，建議民眾各項各地方國稅局洽詢、保障權益。