〈房產〉升息同步縮銀根 北市、竹縣房貸核貸成數均下滑

聯徵中心公布全台各縣市最新房貸狀況，具指標性的六都與新竹縣市，在核貸成數與平均貸款利率第二季與第一季大不相同。以季表現來看，核貸成數除北市與新竹縣下滑，其餘均增加。

在房屋核貸成數上，台南季增 0.4 個百分點為最多，年表現上，核貸成數以台中增加 1.07 個百分點為最多，新竹縣市呈現雙減，利率表現上全面增加，以新竹市增加 0.28 個百分點最多。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，台灣央行三月份升息一碼，衝擊市場買氣，從這次資料來看，利率普遍增加 0.2 個百分點以上，但成數各有消長，接下來隨著央行持續緊縮銀根，接下來成數更保守，對買氣影響也更大。

徐佳馨指出，綜觀六都與新竹縣市表現，在利率上出現全面上揚，北市在利率上依舊低於其他行政區，其中值得注意的是台中、高雄與新竹市均突破 1.7% 大關，顯見銀行端在資金成本增加的壓力下，不得不出手調整，想要獲得 1.5% 以下優惠利率，並不容易。

另外，在成數上頗值得留意，核貸成數上，北市與新竹縣較上季減少，其中北市成數為各都最低，推估為建案少，多為個別貸款，整批貸款不多，加上房價高，銀行放款相對保守所致。同時，台中比去年增加 1.07 個百分點，台南比上季多出 0.4 個百分點，推估為新案屋況好，加上話題未退燒，同時又有整批房貸支撐所致。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，升息來勢洶洶，短期內也很難停歇，加上銀行從第二季開始緊縮銀根，雪上加霜的是還有揮之不去的通膨壓力，勢必壓縮購屋人的購屋能力，整體而言，此時出手更應該注意自己的財務狀況，避免買房因為資金調度不佳，出現缺口所產生的違約風險。