保瑞子公司安成藥胃食道逆流學名藥 獲美國FDA藥證

保瑞 (6472-TW) 今 (19) 日公告，子公司安成藥業開發治療胃食道逆流疾病的學名藥 Dexlansoprazole DR Capsule，獲得美國 FDA 藥證並將啟動銷售。據統計，該成分藥品今年上半年美國銷售規模約 4.53 億美元(約新台幣 141.8 億元)。

安成總經理劉念華表示，公司開發的 Dexilant(Dexlansoprazole) 學名藥緩釋口服劑型分別有 30mg 及 60mg 兩種劑量，治療由胃食道逆流疾病所引起的胃灼熱症狀以及糜爛性食道炎。

安成今年就在美國市場銷售武田藥品 Takeda 授權的原廠授權學名藥 Dexilant，推升今年首季營收達 22 億元，而今日自有學名藥藥品順利取得美國 FDA 最終核准，短期先同時銷售授權學名藥及自有學名藥，長期則以自有品牌為主。

保瑞表示，安成旗下多個自有產品今年陸續取得美國 FDA 核准上市，並已展開市場與通路佈局，此次治療胃食道逆流疾病的學名藥 Dexlansoprazole DR Capsule 再拿下 FDA 核可，將進一步推升營運成長。

保瑞斥資 60 億元取得安成藥 100% 股權並於本月完成併購，除了 9 月起納入營收外，也會新增三個 CDMO 廠，今年安成預計新增三個品項加入營運陣容，保瑞目標成為台灣生產總量最大的藥業集團。