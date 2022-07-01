〈保瑞併伊甸〉擴產+漲價 伊甸全年營運轉盈

保瑞 (6472-TW) 今 (1) 日正式併入伊甸生醫，承接伊甸在台廠房、設備與全數人才，董事長盛保熙表示，伊甸具備藥品開發到量產的一條龍服務，旗下藥品陸續進入臨床批量生產，將擴增近 1 倍產能，此外，由於過去報價低，將向客戶調整成國際收費標準，漲幅約 4 倍，估伊甸今年有望轉盈。

盛保熙指出，去年中開始與伊甸接觸，相較於其他大分子新藥公司，研發、生產分散在不同廠區，而伊甸則是從研發、批量、量產都在同一廠區完成，整體設備完整，此外技術研發上也能與保瑞互補。

保瑞取得伊甸生醫 5 項藥品的臨床試驗，其中，治療骨質疏鬆症的 EB1001 與老年性黃斑部病變的 EB1016，今年下半年會啟動三期臨床批量生產，另外，伊甸有 8、9 個歐美藥廠客戶，其中有兩個客戶的產品也將進入二三期臨床。

財務副總王錦菊補充，伊甸會先聚焦在前段藥品開發，目前產能約 1100 升，分別為 2 個 50 升以及 2 個 500 升，隨著客戶進入臨床批量生產，預計下半年會在新增 2 個 500 升，年底前總產能攀升至 2100 升。

此外，伊甸過去報價相對較低，而保瑞併入伊甸後，考量客戶多為歐美藥廠居多，加上技術、規模提升，擬向客戶調漲報價，幅度可達 4 倍，新客戶則以新報價為主，有望藉此帶動伊甸全年營運轉盈。

泰福 - KY 創辦人趙宇天，今日以視訊方式參與接廠揭幕儀式，他指出，過去在美國多研發小分子藥，12 年前看到大分子藥的潛力與方向，因此開始發展大分子藥物，任何試驗都需要天時地利人和，現在台灣投入就是最佳時機。

從藥物發展到產品上市，有許多價值鏈，包括製造、銷售、產品發展等，現今生物新藥產業蓬勃發展，CDMO 也迅速發展，保瑞此時買下伊甸生醫竹北廠，可說是天時利地人和的好機會。