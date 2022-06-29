美推翻墮胎權避孕藥需求暴增 保瑞獨拿代工合約直接受惠

美國最高法院推翻憲法保障的墮胎權，將讓許多避孕方法面臨更多審查，美國藥廠 Evofem Biosciences(EVFM-US) 開發的不含荷爾蒙處方避孕藥 Phexxi 有望填補市場缺口，台廠保瑞 (6472-TW) 已拿下該避孕藥獨家代工合約，估每季營收貢獻近上億元。

外媒報導，美國最高法院判決出來後，部分州的診所立即停止墮胎服務，迫使女性緊急尋找替代方案，如離開家鄉尋求醫療協助，白宮也正在尋找方法來幫助需要跨州墮胎的婦女。

美國藥廠 Evofem 開發的避孕藥 Phexxi 可望填補市場缺口，原因在於 Phexxi 是避孕凝膠，透過改變使用者 PH 值，讓精子不易生存，避免使用者懷孕，也是市面上唯一不含荷爾蒙激素的處方避孕藥。

Phexxi 2020 年取得美國 FDA 核定與上市後，去年累計 5.5 萬名女性長期使用者，去年第四季銷售額約 360 萬美元，季增 109%，全年銷售額也年增 3 倍，預估今年將達 3000 萬美元，未來美國市場規模至少 10 億美元。

隨著避孕藥需求庫大，保瑞加拿大廠就與 Evofem 獨家簽訂為期五年的全球生產合約，目前雙方正在進行技轉程序，Evofem 的生產設備陸續進駐保瑞加拿大藥廠，預計第四季開始投產，初估以美國為主要供應市場，未來將擴大至全球其他國家市場。