〈台股盤前要聞〉台東強震波及晶圓廠、災損可申請稅目減免 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台東昨 (18) 日下午 2 時 44 分，發生規模 6.8 強震，台積電南科廠第一時間疏散部分無塵室員工，聯電則少數機台啟動自我保護機制重開機；針對近期頻繁地震導致民眾與店家財產損失，財政部宣布可申請 9 類稅目減免。以下是今 (19) 日必看重要財經新聞。

台東強震 台積電南科廠疏散員工 聯電少數機台重開機

昨 (18) 日下午 2 時 44 分，台東池上發生規模 6.8 強震，深度僅 7 公里；台積電 (2330-TW)(TSM-US) 部分無塵室人員第一時間進行疏散，工安系統等皆正常，聯電 (2303-TW)(TSM-US) 少數機台啟動自我保護機制重開機。閱讀全文...

財政部：因地震導致災損者可申請稅目減免

花東地區 17 日起頻繁地震造成民眾與店家財產損失，財政部昨 (18) 日宣布提供包含所得、營業稅、貨物稅、菸酒稅等 9 類稅目減免，不論是個人或營利事業，只要檢附文件證明皆可向稅捐稽徵機關辦理。閱讀全文...

聯電高階主管 Q2 出脫持股近 500 張後 2 名副總 8 月再調節 280 張

受通膨等因素干擾，晶圓代工廠面臨客戶庫存調節壓力，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 第三季價格中止連七漲，6 月中旬以來股價頻頻下探，繼 6 名副總或協理級高階主管第二季出脫持股近 500 張後，8 月也有 2 名副總出脫手中持股，調節張數達 280 張。閱讀全文...

拚後發先至 台廠衝化合物半導體揪團打群架

第三代半導體製程複雜、技術困難，也拉高產業進入門檻，為加速追趕國際 IDM 大廠腳步，台廠近來相繼透過投資入股形式結盟，光是今年第三季，就有 2 家旗下發展化合物半導體的子公司，獲大廠青睞參與現增，包括太極 (4934-TW) 旗下盛新材料，及台達電 (2308-TW) 旗下碇基半導體，台廠揪團打群架，要在化合物半導體領域殺出一條血路。閱讀全文...

台電循序漸進強化電網 財務缺口成當務之急

因應近年全台大規模跳電事件頻傳，台電計畫十年投入 5645 億元，全面提升電網韌性、面對突發事故的因應能力，同時規劃以電廠直攻科學園區、產業園區等用電大戶，以降低全國電網負載，不過台電近期除規劃電網韌性外，恐將持續面臨財務虧損壓力，10 月電價是否調整，今 (19) 日就將揭曉。閱讀全文...