〈紐約匯市〉DXY周線收紅 英鎊盤中貶破1.14大關 37年來首見

美元指數周五 (16 日) 小幅走低，但周線仍收紅，因投資人預期聯準會 (Fed) 下周將繼續維持積極的升息態度；繼離岸人民幣之後，在岸人民幣也貶破 7 大關；英鎊在「黑色星期三」30 週年當天再創 37 年新低。

美元盤中再度站上 110 大關，在經濟數據顯示美國 9 月消費者信心溫和改善後仍維持小漲，但尾盤翻黑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.09%，報 109.64，周線上升 0.6%，今年迄今已漲約 15%。

三菱日聯 (MUFG) 全球市場研究主管 Derek Halpenny 表示：「鑑於聯準會 (Fed) 年底前可能再升息 175 個基點，我們預期整體金融環境仍對資產不利，這清楚表明美元將成為主要受益者。」

接下來，交易員將注意力轉移到下周的超級央行周，美、日和英國央行將陸續召開決策會議，並由聯準會打頭陣。

聯邦基金利率期貨顯示，Fed 下周升息 3 碼的機率為 75%，升息 4 碼的機率為 25%，在美日利差繼續擴大的情況下，早已飽受重創的日元恐迎來另ㄧ記重擊，

日元兌美元周五上升 0.4% 至 142.91 日元，但仍連續五周收黑。隨著投資人湧向美元，人民幣也加入日元等主要貨幣行列，成為最新一個觸及多年低點的貨幣。

離岸人民幣兌美元周五一度貶至 7.04 人民幣，再刷 2 年新低，隨後逆轉跌勢，截稿前小升 0.11% 至 7 人民幣；在岸人民幣兌美元同樣突破重要心理關卡，盤中最低貶至 7.0250 人民幣，截稿前翻紅小漲 0.2% 至 6.9804 人民幣。

經濟數據顯示中國經濟意外浮現復甦跡象，8 月工業增加值、零售總額成長雙雙高於預期，但低迷的房市仍為經濟前景帶來壓力。

馬來亞銀行 (Maybank) 分析師表示：「即使中間會出現斷斷續續的修正，經濟成長和美中政策分歧仍可能在未來幾個月繼續支撐美元兌離岸人民幣。」

英鎊兌美元盤中跌破 1.14 美元，為 1985 年來首見，且周五剛好適逢 1992 年黑色星期三的 30 週年，當時有「金融巨鱷」之稱的索羅斯 (George Soros) 成功狙擊英鎊，在英國政府無力維持匯率下限的情況下，英鎊被迫退出歐洲匯率機制。

加幣延續日前跌勢，兌美元匯率再貶 0.27% 至 1.3262 加幣，創近 2 年新低。加幣本周已貶 1.9%，創下 2021 年 8 月以來最大單周跌幅。

澳幣盤中貶至疫情爆發以來新低，隨後小幅回升，上漲 0.3% 至 0.6718 美元；歐元兌美元盤中一度翻黑，截稿前升 0.18% 至 1.0013 美元。

截至台灣時間周六 (17 日) 約 6:00 價格：