要求移除陰謀論內容 荷蘭小鎮將推特告上法庭

荷蘭一個小鎮周五 (16 日) 將推特 (Twitter)(TWTR-US) 告上法庭，要求這家社交媒體巨頭刪除所有與據稱在 1980 年代活躍在該鎮的撒旦崇拜戀童癖者圈子有關的所有訊息。

Bodegraven-Reeuwijk 是荷蘭中部一個約有 35000 名居民的小鎮，自 2020 年以來一直是社交媒體上陰謀論的焦點。當時 3 名男子開始散佈毫無根據有關虐待和謀殺兒童的故事，說這些事發生在 1980 年代的荷蘭小鎮。

這些故事的主要煽動者宣稱有童年的記憶，目睹了 Bodegraven 一群人的虐待行為。

這些故事在 Bodegraven 引起很大的騷動，因為這些男人推文的數十名粉絲湧向當地的墓地，在因其他因素死去的孩子墳墓上獻花並留下訊息，聲稱這些孩子是撒旦圈的受害者。

推特律師范登布林克 (Jens van den Brink) 拒絕在周五海牙地方法院的聽證會前發表評論。

去年，同一家法院命令這些人立即刪除與該故事有關的所有推文、威脅和其他線上內容，並確保不會再出現任何此類內容。

但即使他們被定罪，但關於 Bodegraven 的故事仍然在社交媒體上流傳，因為其他人繼續回應他們的故事，導致該鎮挑上推特來處理此事。

荷蘭報紙《De Volkskrant》周五引述 Bodegraven 的律師凡德贊登 (Cees van de Zanden) 的話說，「如果陰謀論者不刪除他們的訊息，那麼相關平台就需要採取行動。」

他表示，該鎮 7 月要求推特積極查找並刪除所有與 Bodegraven 故事有關的消息，不僅是 3 名被定罪男子發布的消息，但至今為止尚未收到這家美國公司的答覆。

散布 Bodegraven 故事的人目前都在坐牢，因為他們在其他法庭案件中因煽動和對包括總理魯特 (Mark Rutte) 和前衛生部長德容格 (Hugo de Jonge) 在內的一系列官員發出死亡威脅而被定罪。