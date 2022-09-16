月球科技公司Intuitive Machines將以SPAC上市 估值10億美元

專注於月球的太空公司 Intuitive Machines 周五 (16 日) 宣布，它將透過特殊目的收購公司 (SPAC) 上市，這筆交易對該合資企業的估值約為 10 億美元。

與 Inflection Point (IPAX-US) 的合併案預計將在明年第 1 季結束。Intuitive Machines 將在納斯達克上市，股票代碼為「LUNR」。

Intuitive Machines 聯合創始人兼執行董事長格拉法利安 (Kam Ghaffarian) 在聲明中說，「由於美國計劃在缺席 50 年後重返月球，Intuitive Machines 很高興能夠在提供技術和服務以建立長期的月球基礎設施和商業方面發揮關鍵作用。」

這筆交易將為 Intuitive Machines 的資產負債表增加多達 3.38 億美元現金，但還要看股東是否贖回。

Intuitive Machines 是最新一家通過 SPAC 上市的太空公司。在大批太空公司於 2020 和 2021 年上市後，今年大部分時間此類交易都暫停。因許多最近上市的股票遭到重擊，今年股價大多腰斬，讓投資人認為這些曾經炙手可熱的 SPAC 風險太大。

總部位於休士頓的 Intuitive Machines 成立於 2013 年，擁有約 140 名員工。

今年該公司預計將帶來 1.02 億美元的營收。該公司預測，到 2023 年這個數字將增加到約 2.91 億美元。截至 6 月，Intuitive 已經累計建立了價值 1.88 億美元的合約，預計將在 2 到 3 年內實現獲利。

該公司有 4 個業務部門：月球訪問服務、月球數據服務、軌道服務以及太空產品和基礎設施。Intuitive Machines 正在共同研究各種技術，包括推進和月球飛行器。

該公司估計，到 2030 年，其潛在市場總額約為 1200 億美元，其中絕大多數來自月球服務。

Intuitive 的一項主要業務是在商業月球有效酬載服務計劃下贏得了 NASA 的 3 份合約，總價值 2.33 億美元。

第一個任務被稱為 IM-1，定於 2023 年第 1 季進行，使用該公司的 Nova-C 月球著陸器，將科學和技術有效載荷組合到月球表面。Intuitive 計劃每年經由 SpaceX 的獵鷹 9 號火箭發射將貨運航班送上月球。