募資狂歡退潮 SPAC公司紛紛發布經營警訊

借殼上市熱潮發展至今已經兩年，當年許多被看好將交出高成長、高獲利表現的企業，最近卻紛紛警告可能在不到一年內會破產。

研究機構 Audit Analytics 統計顯示，在 2020 年到 2021 年間與特殊目的併購公司 (SPAC) 合併而上市的公司中，至少有 25 家在最近幾個月發布所謂的「持續經營」(going-concern) 預警，代表這些公司在未來 12 個月繼續營運的能力有重大疑慮。

這 25 家公司包括多家電動車新創公司、一家志在打造空中電動計程車網路的公司，和一家自行車租賃公司。這些公司約占同期間 232 家 SPAC 熱潮上市公司的 10.7%，幾乎是傳統首次公開發行 (IPO) 上市公司的兩倍。

以電動車產業為例，在「尋找下一個特斯拉」願景的帶動下，很多電動車新創公司還沒有工廠或實質營運，就預期將交出高速成長。從 2021 年年初開始，至少有六家電動車新創公司遭美國證券交易委員會 (SEC) 調查，有三家電動車或電池製造商發布持續經營預警。

研究 SPAC 領域的水牛城大學教授 Michael Dambra 說：「我們將看到更多這種例子，這些公司已經不再有現金流入。」

SPAC 或空白支票公司指並無實質營運，但能讓其他未上市公司與其合併後上市，賣點在於監管比傳統 IPO 寬鬆。從 2020 年初至今，共有 300 多家企業透過此管道上市。

佛羅里達大學研究員的分析顯示，這些企業的股價今年來至周二 (24 日) 為止平均下跌 59.5%。

最近發布預警的公司之一，是提供自行車租賃服務的 Helbiz。該公司上市簡報中預測 2021 年將有明確的獲利模式，但去年結束時虧損 7200 萬美元。另一個例子 Lilium 公司，其欲發展的電動空中計程車至今還沒有通過主管機關許可推出。